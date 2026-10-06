Tineco Floor One S7 Stretch Ultra : Amazon baisse de 130 € le prix de l’aspirateur laveur

Le Tineco Floor One S7 Stretch Ultra fait l’objet d’une réduction de 130 € sur Amazon. Cet aspirateur laveur sans fil est à 269,99 € au lieu de 399,99 €. Il aspire et lave les sols en même temps, avec la possibilité de se coucher à plat pour passer sous les meubles.

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra

Un aspirateur classique ne suffit pas toujours et il faut souvent sortir la serpillière quand une boisson se renverse sur le sol ou qu’un repas laisse des traces. Le Tineco Floor One S7 Stretch Ultra permet de s’occuper des déchets secs et humides avec le même appareil. Et plusieurs fonctionnalités de cet aspirateur laveur facilitent aussi le nettoyage des endroits moins accessibles.

Amazon le propose en ce moment à 269,99 € au lieu de 399,99 € dans le cadre de ses promotions Flash Prime. Vous économisez donc 130 €, soit environ 33 % de réduction. Il faut par contre être membre Prime pour en profiter, mais si vous n’êtes pas abonné, il est possible de souscrire à l’essai gratuit de 30 jours, sous réserve d’éligibilité pour accéder à la promotion. N’oubliez pas d’annuler avant la fin de l’essai pour ne pas être débité automatiquement.

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra : il passe facilement sous les meubles

Le Floor One S7 Stretch Ultra dispose d’une puissance d’aspiration de 21 kPa et d’une brosse qui lave le sol pendant que les saletés sont récupérées. Sa tête permet également de nettoyer près des plinthes des deux côtés. Vous pouvez donc longer un mur dans un sens comme dans l’autre. Le système DualBlock sert quant à lui à limiter l’enroulement des cheveux et des poils autour du rouleau.

Cet aspirateur laveur dispose également d’un manche qui s’incline à 180°. L’appareil ne mesure que 13 cm de haut une fois incliné, ce qui permet d’aller chercher les saletés sous un lit ou un canapé suffisamment surélevé. Il conserve sa capacité à aspirer et à laver dans cette position. Pas besoin donc de déplacer systématiquement les meubles pour atteindre le sol en dessous.

Tineco propose par ailleurs son capteur iLoop qui ajuste la puissance d’aspiration et le débit d’eau en fonction des saletés que détecte l’aspirateur. Ce dernier adapte ainsi son fonctionnement au fil du nettoyage. La marque annonce par ailleurs jusqu’à 50 minutes d’autonomie.

Enfin, l’entretien du rouleau est facilité par le système FlashDry. Une fois le Tineco Floor One S7 Stretch Ultra sur sa base, vous pouvez lancer son autonettoyage, suivi d’un séchage à l’air chaud à 85 °C en cinq minutes. Il reste bien sûr à vider et à rincer le réservoir d’eau sale après utilisation.


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