TikTok va lancer Tako, sa propre intelligence artificielle semblable à ChatGPT

Comme le rapporte The Verge, l'entreprise est en train de tester un nouveau chatbot d'intelligence artificielle appelé Tako. Ce chatbot, qui s'affichera au-dessus de l'icône de profil sur une vidéo, permettra à l'utilisateur de lui poser toute une série de questions.

TikTok teste actuellement une nouvelle intelligence artificielle de type ChatGPT qui s’installera dans son application et aidera les utilisateurs à découvrir et à rechercher du contenu. L'expérience est similaire à celle de Snap, dont le bot “My AI”, alimenté par ChatGPT, a été lancé le mois dernier.

Le robot s'appelle “Tako” et a été lancé chez quelques utilisateurs aux Philippines à des fins de test. Malgré nos tentatives d’accéder à l’intelligence artificielle, nous n’avons pas réussi à trouver de compte permettant de l’essayer. Le nombre d’utilisateurs choisis par TikTok doit donc être assez limité.

À quoi va servir Tako, l’intelligence artificielle de TIkTok ?

Tako est censé parler aux utilisateurs des TikTok tout en les aidant à découvrir davantage de contenu. Des vidéos et des captures d'écran capturées par Watchful.ai montrent Tako dans l'interface vidéo principale de TikTok, au-dessus de la photo de profil de l'utilisateur, sur le côté droit de l'écran, représenté par une icône en forme de fantôme.

Une fois avoir cliqué dessus, un avertissement apparaît, précisant que la fonctionnalité est expérimentale et “ne doit pas être utilisée” pour des conseils médicaux, juridiques ou financiers. Les analystes de Watchful qui ont réussi à repérer le chatbot ont déclaré que la fonction pouvait pour l’instant recommander des vidéos ou des créateurs de contenu en fonction de ce que l'utilisateur regardait.

Comme ChatGPT, l’utilisateur peut formuler des requêtes en langage naturel ou découvrir de nouveaux contenus en lui demandant des recommandations. Par exemple, en regardant une vidéo sur le couronnement du roi Charles, Tako pourrait suggérer aux utilisateurs de demander « Quelle est la signification du couronnement du roi Charles III ? ». Il est aussi possible de tout simplement demander à Tako de suggérer des vidéos sur un sujet particulier, par exemple des vidéos amusantes sur les animaux de compagnie.

« Le fait d'être à la pointe de l'innovation est essentiel pour construire l'expérience TikTok, et nous explorons toujours de nouvelles technologies qui ajoutent de la valeur à notre communauté », a déclaré TikTok à TechCrunch. « Sur certains marchés, nous testons de nouvelles méthodes de recherche et de découverte sur TikTok, et nous sommes impatients d'apprendre de notre communauté alors que nous continuons à créer un lieu sûr qui divertit, inspire la créativité et stimule la culture ». Quoi qu’il en soit, on imagine que cette nouvelle IA ne va pas arranger les affaires de TikTok aux États-Unis, puisque l’application s’est déjà fait bannir dans un État.