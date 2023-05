TikTok : une entreprise offre 1000 dollars pour regarder des vidéos pendant 10 heures

Si vous passez déjà des heures à faire défiler les vidéos sur TikTok, sachez que vous pourriez bien être rémunérés pour le faire. L'agence de marketing d'influence Ubiquitous cherche à payer trois personnes 100 dollars de l'heure pour participer à une session de TikTok de 10 heures.

TikTok traverse une véritable période noire aux États-Unis après avoir été bannie de l’État du Montana, ce qui l’a forcé à contre-attaquer en justice. Cependant, ce contretemps n’empêche pas l’application de demeurer le réseau social générant le plus de revenus, notamment grâce à ses utilisateurs qui passent pour certains plusieurs heures par jour à regarder des vidéos sur la plateforme.

Si c’est votre cas, sachez qu’une agence de marketing d’influence nommée Ubiquitous est à la recherche de trois personnes qu'elle paierait 100 dollars de l'heure pour une session de 10 heures de binge-watching sur TikTok. Au total, l’entreprise vous offre donc 1000 dollars pour passer une journée sur le réseau social.

Être payé pour regarder des vidéos TikTok, c’est possible

Avec ce travail, l'entreprise cherche à comprendre les tendances émergentes en ligne. « Les candidats sélectionnés nous aideront également à découvrir les tendances émergentes en remplissant un document simple pour noter les tendances récurrentes qu'ils repèrent », peut-on lire dans le dossier de candidature.

Les personnes intéressées doivent simplement s'abonner à la chaîne YouTube d'Ubiquitous et envoyer un court texte sur le site officiel expliquant pourquoi elles sont les mieux placées pour participer à ce marathon. Le formulaire de soumission pose quelques questions simples : vos nom et prénom, votre adresse électronique, votre date d'anniversaire et le pays dans lequel vous vivez. Ubiquitous vous demande également vos noms d’utilisateur sur les médias sociaux et le nombre de personnes qui vous suivent. Évidemment, l’entreprise ne choisira que des personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux.

Toutefois, notez que les candidats doivent être âgés d'au moins 18 ans, disposer d'un compte TikTok, savoir parler anglais et avoir une idée précise des tendances TikTok. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mai. Les candidats retenus seront informés sept jours après la clôture des candidatures.