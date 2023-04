TikTok va bientôt vous proposer de créer votre avatar avec une IA générative

Un consultant en réseaux sociaux nommé Matt Navarra a partagé sur Twitter une fonctionnalité en préparation chez TikTok qui devrait faire fureur auprès des utilisateurs.

D’après cette information qui a fuité sur les réseaux, TikTok s’apprêterait à proposer aux membres de la communauté un outil qui permettra de créer différents looks à partir de photos soumises à l’Intelligence artificielle. Me Navarra détaille le fonctionnement de ce nouvel outil sur Twitter et en dévoile même l’interface utilisateur, ce qui laisse penser que le développement de cette fonctionnalité est déjà bien avancé.

TikTok has a NEW generative AI avatar creator! 🤖🎨📷 View thread to see what it can do 👇 pic.twitter.com/TDBbwok6bt — Matt Navarra (@MattNavarra) April 25, 2023

Selon Me Navarra, il faudra tout d’abord soumettre de 3 à 10 photos de vous-même à la plateforme pour qu’elle puisse avoir une « matière » de départ. Pour un résultat optimal, les créateurs du logiciel conseillent de sélectionner des photos bien éclairées sur lesquelles votre visage est bien dégagé. Vous pourrez ensuite choisir jusqu’à cinq styles de portraits, du plus réaliste au plus cartoonesque. La plateforme prendra ensuite quelques minutes pour générer une trentaine de portraits qu’il vous sera possible de télécharger en partie ou en intégralité.

TikTok va utiliser une IA générative pour créer des avatars

Ensuite, il faudra agir vite, car tous les avatars seront effacés 5 minutes après leur création. Passé ce délai, il vous faudra attendre 24 heures pour réutiliser le service — qui n’est utilisable qu’une fois par jour et par utilisateur — et vous devrez téléverser de nouvelles photos de référence. Dans les écrans publiés par le leaker, on constate que TikTok parle d’un service Plus dont personne n’a encore entendu parler. La rumeur court que certaines vidéos TikTok vont devenir payantes. Peut-être s’agit-il d’un nouveau type d’abonnement qui permettra d’accéder aux fonctionnalités d’IA générative sans aucune limitation, à l'instar de Midjourney ?

L’introduction d’une dose d’Intelligence artificielle dans TikTok a de quoi inquiéter. Le réseau social préféré des jeunes se révèle si addictif et il influence tant les comportements du jeune public, que les législateurs européens et américains envisagent même de bannir l’application. Tous ces remous n’empêchent pas la compagnie d’innover à tout crin, et ce nouvel outil de création d’avatars basé sur l’IA en est le dernier exemple.