TikTok : une modératrice traumatisée par des vidéos choquantes porte plainte

TikTok est poursuivi par un de ses modérateurs de contenu. D’après la plainte, celui-ci a été traumatisé après avoir regardé des contenus choquants impliquant des actes de violence, et même du cannibalisme.

Le métier de modérateur sur les réseaux sociaux est souvent considéré comme l’un des plus durs du monde. Comme on peut le lire dans la plainte déposée contre la plateforme de partage de vidéos et sa société mère ByteDance par un modérateur traumatisé, les 10 000 modérateurs de contenu de TikTok sont exposés à un régime quotidien de pornographie enfantine, de suicides, de viols, de décapitations, de fusillades dans les écoles et même de mutilations d'animaux. Avec une consommation de contenus violents aussi régulière, il n’est pas étonnant de voir que la moitié des modérateurs souffrent de stress post-traumatique et risquent des maladies mentales.

Les employés qui travaillent à la modération de contenu décrivent leurs journées de travail de 12 heures au cours desquelles ils se doivent de regarder des centaines de vidéos pour la plupart choquantes sans interruption, avec seulement deux pauses de 15 minutes et une pause déjeuner d'une heure. L’année dernière, d’autres modérateurs de Facebook avaient d’ailleurs déjà accusé leur entreprise de mettre leur vie en danger.

Un modérateur de TikTok attaque le réseau social en justice

Le rythme effréné et la rotation attendue de ces modérateurs imposée par le réseau social font qu'ils disposent d'un maximum de 25 secondes pour juger une vidéo avant de devoir passer à la vidéo suivante. Certains surveilleraient d’ailleurs plusieurs vidéos à la fois, avec des écrans affichant de 3 à 10 vidéos simultanément.

Candie Frazier, modératrice de contenu chez Tiktok, a donc porté plainte contre son entreprise avec un recours collectif. Elle souffrirait aujourd’hui de stress post-traumatique à cause de toutes les vidéos dérangeantes qu'elle a dû regarder. La plainte précise que « la plaignante a du mal à dormir et quand elle dort, elle fait d'horribles cauchemars ».

La plaignante exige désormais une indemnisation pour les blessures psychologiques subies et une ordonnance du tribunal obligeant la société à créer un fonds médical pour les modérateurs. Souvent, le suivi psychologique des modérateurs n’est pas correctement assuré par les entreprises, on espère donc que la plainte de Candie Frazier aboutira à de meilleures conditions de travail pour les employés.

Source : Bloomberg