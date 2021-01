TikTok : une grosse faille de sécurité a exposé les données et numéros de téléphone des utilisateurs

Les chercheurs en sécurité de Check Point ont découvert une faille importante dans TikTok, rendant accessibles aux hackers les données et numéros de téléphones de nombreux utilisateurs. Celle-ci se trouve au niveau du protocole servant à synchroniser les contacts avec les profils des membres de l'application. Elle a depuis été signalée et réparée par la firme.

Bien qu'elle soit l'application la plus téléchargée de 2020, TikTok n'est pas exempt de tout défaut. L'institut de recherche en cybersécurité Check Point a en effet révélé une faille importante du réseau social laissant à portée de main de tout hacker les données personnelles de millions d'utilisateurs. Les détails des profils ainsi que les numéros de téléphone associés au compte ont ainsi été accessibles pendant une durée indéterminée.

La faille se trouve au niveau de la fonctionnalité “Trouver des amis“, qui propose de synchroniser ses contacts de façon à retrouver le profil de ses connaissances. Cette dernière repose sur deux requêtes HTTP : une première pour envoyer le nom des contacts et les numéros correspondants à TikTok ; et une seconde pour retrouver les profils des utilisateurs associés aux numéros et afficher leur pseudo, photo et autres informations.

TikTok a rendu accessibles les données personnelles de millions d'utilisateurs

En temps normal, la synchronisation des profils est limitée à 500 contacts par jour, utilisateur et appareil. Check Point a néanmoins réussi à contourner cette limitation en récupérant les éléments nécessaires à l'identification, à savoir les cookies du serveur et le token utilisé lors de la connexion par SMS et en reproduisant le tout sur un émulateur d'Android.

À lire également – TikTok renforce ses paramètres de confidentialité pour les plus jeunes et leur impose un profil privé

Un hacker pourrait utiliser cette méthode pour modifier les requêtes HTTP pour obtenir autant de numéros de téléphone qu'il le souhaite en automatisant le processus. De cette manière, il pourrait établir une base de données de comptes liés entre eux par ce protocole. Il serait également possible d'accéder à tous les détails des profils synchronisés et, par extension, rechercher d'autres données personnelles à subtiliser sur des plateformes tierces. Check Point a alerté TikTok de l'existence de la faille, qui a depuis été corrigée.

Source : Checkpoint