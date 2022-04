TikTok teste un bouton dislike dans les commentaires pour aider à la modération

Le bouton dislike pourrait bientôt faire son arrivée sur TikTok. Plus précisément, il serait présent au sein des commentaires, afin d’affirmer son désaccord avec les propos que l’on peut trouver sous une vidéo. En revanche, aucun compteur n’est à prévoir, et personne ne peut savoir qui dislike quoi. Il s’agit avant tout de signaler des spams et propos injurieux pour aider à les modérer plus rapidement.

Le bouton dislike pose un problème épineux pour les réseaux sociaux. D’un côté, il permet de donner son avis au même titre que le like plus traditionnel, en plus de prévenir les autres utilisateurs de la potentielle mauvaise qualité du contenu du concerné. De l’autre, il peut être à l’origine de campagnes de harcèlement, néfaste pour la santé mentale des créateurs de contenu, et autres joyeusetés. Voilà les raisons pour lesquelles YouTube a décidé de le retirer de sa plateforme en novembre dernier.

Non content de s’inspirer habituellement de son grand frère spirituel, TikTok, lui, a décidé cette fois d’aller dans la direction inverse. En effet, dans un récent billet de blog, le réseau social a annoncé qu’une poignée d’utilisateurs peut d’ores et déjà voter négativement pour les commentaires. Pour autant, ce bouton dislike ne ressemble en rien à ce que l’on connaît déjà. Premièrement, il est, comme précisé, uniquement présent dans la section commentaires. Impossible donc de l’utiliser directement sur la vidéo.

TikTok ajoute un bouton dislike uniquement dans les commentaires

Deuxièmement, aucun compteur n’apparaîtra sur l’écran des utilisateurs, qu’il s’agisse de l’auteur de la vidéo ou de ceux qui la visionnent. Seul celui qui aura disliké un commentaire sera au courant de son action. Autrement dit, ce bouton servira uniquement de signalement à destination des équipes de modération. Plus un commentaire recevra de dislikes, plus il aura de chances de se faire supprimer. Toutefois, TikTok précise qu’il ne remplacera pas la méthode traditionnelle de signalement.

« Ce retour d’informations de la part de la communauté s’ajoutera à l’ensemble des facteurs que nous utilisons déjà pour que la section des commentaires soit toujours pertinente et constitue un lieu d’engagement authentique », explique le réseau social chinois. Une nouvelle méthode qui s’ajoute aux efforts déjà fournis par la plateforme pour rendre son espace commentaires plus sain. La fonctionnalité est en cours de test à travers le monde.

Source : TikTok