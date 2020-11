TikTok obtient un nouveau sursis : les Etats-Unis n’interdiront pas l’application pour le moment

TikTok vient d'obtenir un nouveau sursis. Suite à la décision du tribunal fédéral de Pennsylvanie, le gouvernement des Etats-Unis renonce à bannir l'application chinoise de son territoire pour le moment. Le département du commerce américain n'exclura pas la plateforme mais attend “de nouveaux développements juridiques” pour repasser à l'attaque.

En août dernier, Donald Trump ordonnait à ByteDance de trouver un acheteur américain pour TikTok sous peine d'être exclu du marché des Etats-Unis. Après des semaines de négociation, l'application venue de Chine se retrouvait au coeur d'un deal financier entre ByteDance, maison mère de TikTok, Oracle et Walmart.

Avec un peu de réticence, Donald Trump finissait par approuver l'accord avant de poser une nouvelle condition : le locataire de la Maison Blanche exige que le code de l’appli soit réécrit et stocké aux États-Unis. L'annonce a mis un frein aux négociations toujours en cours entre ByteDance, Oracle et Walmart alors que la date butoir du 12 novembre approchait à grand pas. Quelques jours avant l'entrée en vigueur des sanctions, TikTok n'avait plus de nouvelles de l'administration Trump depuis plusieurs semaines. L'application chinoise a fini par se demander si Donald Trump n'avait pas oublié d'appliquer les sanctions.

Le département du commerce américain prépare une contre-attaque

Ce 12 novembre 2020, le département du commerce américain a fini par répondre aux doléances de TikTok. D'après nos confrères du Wall Street Journal, les Etats-Unis renoncent à bannir TikTok pour le moment. Le gouvernement affirme se conformer à la décision rendue le 30 octobre par un tribunal fédéral de Pennsylvanie. Le tribunal avait en effet ordonné à l'administration Trump de suspendre le décret qui considère TikTok comme une “menace à la sécurité nationale” des Etats-Unis.

“Nous sommes profondément émus par le déferlement de soutien de la part de nos créateurs, qui agissent pour protéger leur droit de s'exprimer, leurs carrières et pour aider les petites entreprises, notamment pendant la pandémie” réagit ByteDance peu après l'annonce. Néanmoins, l'administration américaine n'a pas dit son dernier mot. Ce jeudi 12 novembre, elle a fait appel à la décision du tribunal fédéral de Pennsylvanie et affirme attendre “de nouveaux développements juridiques” pour repasser à l'offensive. Malgré la défaite de Donald Trump face à Joe Biden, TikTok n'est pas encore tiré d'affaire.

Source : le Wall Street Journal