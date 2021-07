TikTok se lance dans les vidéos personnalisées et payantes

TikTok teste actuellement une nouvelle fonctionnalité baptisée Shoutouts. Grâce à elle, les utilisateurs du réseau social pourront commander des vidéos personnalisées à leurs créateurs de contenus préférés. Les tarifs seront fixés par les Tiktokeurs. Pour l'heure, Shoutouts est en phase de test en Turquie et à Dubaï, le nouveau paradis des influenceurs.

Afin de s'assurer que ses utilisateurs ne filent pas vers la concurrence comme Snapchat, TikTok multiplie les nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme. Récemment, la plateforme a par exemple annoncé l'allongement de la durée des vidéos d'une à trois minutes. En juin 2021, Tiktok a lancé Jump, un système de vidéos interactives qui permet notamment aux utilisateurs de greffer des liens et des widgets dans leurs contenus.

Cette fois-ci, TikTok se lance dans les vidéos payantes et personnalisées avec Shoutouts. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs seront en mesure de commander des vidéos TikTok personnalisées à leurs créateurs de contenus préférés. Pour ce faire, il faudra avant tout discuter du prix avec le vidéaste, sachant que les Tiktokeurs auront les pleins pouvoirs dans ce domaine. En effet, Tiktok n'a imposé aucun barème tarifaire.

Commandez une vidéo personnalisée sur TikTok

Et revanche, le réseau social oblige les utilisateurs de payer le contenu demandé en avance. Une fois le paiement versé, le créateur de contenus a trois jours pour accepter ou décliner votre offre. S'il répond par la négative, la somme investie sera évidemment remboursée. Difficile de comprendre pourquoi TikTok a opté pour ce système de paiement anticipé, mais soit.

Si tout est bon, votre TikTokeur préféré a une semaine pour produire la vidéo et vous l'envoyer dans votre boite de messagerie privée. Comme le précisent nos confrères du site Buzzfeed, Shoutouts n'est pour l'instant disponible qu'en Turquie et à Dubaï (Émirats arabes unis), le nouvel El Dorado des influenceurs. De fait, si vous ne résidez pas dans l'un de ces deux pays, il vous sera impossible de réclamer du contenu aux nombreux TikTokeurs installés là-bas.

En outre, TikTok n'a pas encore précisé si les créateurs doivent avoir un certain nombre de followers pour bénéficier du service Shoutouts. On ne sait pas également si cette fonctionnalité sera étendue à d'autres marchés comme la France. “Les influenceurs gagnent plus d'argent, TikTok ouvre une nouvelle source de revenus, les followers sont heureux d'avoir une vidéo personnalisée qui peut être demandée, payée et enregistrée sur TikTok”, assure Alessandro Bogliari, PDG de The Influencer Marketing Factory, dans les colonnes de Buzzfeed.

Source : Buzzfeed