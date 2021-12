TikTok s’attaque à Uber Eats et Deliveroo avec son propre service de livraison de repas

TikTok est avant tout une plateforme de médias sociaux où les internautes partagent leurs vidéos, mais le géant va bientôt lancer un nouveau service assez spécial, la livraison de repas à domicile.

Depuis l’arrivée de TikTok, nous avons assisté à une augmentation des tendances alimentaires où les gens partagent des idées et des recettes créatives. Alors que certains essayent eux-mêmes de recréer des recettes populaires trouvées sur le réseau social, TikTok a décidé de se lancer dans l'industrie alimentaire pour ceux qui veulent avoir la possibilité de les commander.

TikTok a donc dévoilé un nouveau service « TikTok Kitchen ». Il s’agit d’un service de « livraison uniquement » qui préparera certaines des recettes les plus populaires de l'application. L’application a notamment déjà fait appel au célèbre youtubeur Mr Beast pour vendre des hamburgers viraux, ainsi qu’à d’autres marques, influenceurs et célébrités. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Mr Beast, le youtubeur a récemment reproduit la série Netflix Squid Game en conditions réelles avec un prix de 456 000 dollars à la clé.

Comment fonctionne le service de livraison de TikTok ?

TikTok s'est associé à GrubHub et à une société appelée Virtual Dining Concepts (VDC) pour ce projet. VDC est une plateforme qui permet aux clients d'obtenir des licences pour des recettes et des marques afin de créer des menus à emporter dans les cuisines d'autres restaurants ou dans des restaurants de livraison uniquement, appelés “cuisines fantômes”.

TikTok et VDC ouvriraient environ 300 établissements aux États-Unis pour commencer, mais prévoient de s'étendre à environ 1 000 établissements d'ici la fin de 2022. Les restaurants de tout le pays peuvent également demander à devenir un “partenaire de marché”, selon le communiqué de presse, ce qui leur permet d'accueillir la préparation des aliments pour les commandes de TikTok Kitchen. Comme l'indique la description du service par VDC, TikTok Kitchens utilisera la cuisine et les employés existants d'un restaurant, mais fournira la formation, l'emballage des aliments et les recettes provenant de TikTok.

De plus, les menus proposés seront renouvelés tous les trimestres, étant donné la rapidité avec laquelle les contenus viraux vont et viennent sur la plateforme. Pour l’instant, le service ne sera disponible qu’outre-Atlantique, mais on imagine qu’il pourrait rapidement être lancé dans d’autres pays s’il rencontre un succès important. TikTok semble particulièrement séduire les jeunes, 40% des élèves de primaire ayant déjà un compte sur les réseaux sociaux.

