TikTok permettrait bientôt de publier des vidéos de 5 ou 10 minutes

TikTok abandonne progressivement le format ultra court qui a fait son succès. D'après un spécialiste des réseaux sociaux, l'application chinoise permet actuellement à certains utilisateurs de publier des vidéos qui durent 5 ou 10 minutes. Le réseau social mène visiblement un test. Jusqu'à récemment, les vidéos postées sur TikTok ne pouvaient pas durer plus d'une minute.

Depuis ses débuts, TikTok a toujours limité la durée des vidéos à une minute. Cette limitation a poussé les internautes à se montrer créatif et à exploiter le format court en donnant le plus d'informations possible pendant le laps de temps imparti. Pour être le plus concis possible, les utilisateurs utilisent aussi en masse les animations et autres effets.

En juillet dernier, TikTok a levé cette limitation de temps. L'application chinoise permet désormais aux internautes de publier des vidéos durant jusqu'à 3 minutes. Le réseau social testait déjà cette nouveauté auprès d'une poignée d'internautes depuis l'an dernier. TikTok affirme répondre à la demande de ses utilisateurs, et notamment des créateurs de contenu. “Nous entendons souvent des créateurs dire qu'ils aimeraient juste un peu plus de temps”, souligne ByteDance, maison mère de TikTok.

TikTok teste des vidéos de 10 minutes

D'après les informations de Matt Navarra, éminent spécialiste des réseaux sociaux, TikTok teste désormais des vidéos allant jusqu'à 10 minutes. Dans le cadre de cette expérimentation, l'application permet à une poignée d'usagers, triés sur le volet en fonction de critères bien précis, de publier des vidéos qui durent jusqu'à 5 minutes. D'autres usagers ont une limite fixée à 10 minutes.

L'option est apparue discrètement dans l'application par le biais d'une notification. TikTok y explique : “téléchargez des vidéos d'une durée maximale de cinq minutes depuis votre appareil. Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de TikTok avant d'essayer cette fonctionnalité sur votre application ou sur tiktok.com“.

Fidèle à ses habitudes en la matière, TikTok pourrait attendre plusieurs mois avant de déployer cette fonctionnalité auprès de tous les utilisateurs. Quoi qu'il en soit, tous les usagers n'accueillent pas ces changements à bras ouverts. Sur la toile, de nombreux internautes craignent que TikTok se transforme en simple copie de YouTube. Que pensez-vous des changements ? On attend votre avis dans les commentaires.