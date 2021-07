TikTok a fermé les comptes de 7,2 millions de mineurs de moins de 13 ans

TikTok traque les comptes appartenant à des mineurs de moins de 13 ans. Au cours du premier trimestre 2021, le réseau social chinois a d'ailleurs fermé 7,2 millions de comptes soupçonnés d'appartenir à des enfants. Pendant la même période, l'application a supprimé plus de 11 millions de profils pour des infractions diverses.

TikTok vient de publier la sixième édition de son rapport de transparence. Ce rapport détaille la façon dont le réseau social applique ses réglementations et protège ses utilisateurs, notamment les plus jeunes. Tout d'abord, l'application annonce avoir fermé 7 263 952 comptes appartenant à des mineurs de moins de 13 ans. C'est moins d'1% du total des comptes de la plateforme.

TikTok est en effet officiellement interdit aux enfants de moins de 13 ans. Lors de l'inscription, l'application demande d'entrer une date de naissance. Pour braver la restriction, de nombreux mineurs n'hésitent visiblement pas à communiquer une fausse date de naissance.

11 millions de comptes TikTok supprimés au premier trimestre 2021

Par mesure de précaution, TikTok rappelle que les comptes appartenant à des mineurs âgés de 13 à 15 ans sont automatiquement réglés sur “privé”. Seules les personnes acceptées en tant qu'abonné par l'utilisateur pourront accéder aux vidéos publiées. D'autres restrictions, moins lourdes, sont aussi appliquées par défaut sur les comptes d'internautes âgés de moins de 16 ou 18 ans.

Au premier trimestre, TikTok a supprimé un total de 11 149 514 comptes pour des infractions variées à ses règles d’utilisation. En parallèle, le réseau a bloqué la création de 71,5 millions de comptes. grâce à des outils automatiques.

Enfin, l'application a supprimé 62 millions de vidéos sur la période, “ce qui représente moins de 1 % de toutes les vidéos téléchargées sur TikTok”. TikTok affirme avoir supprimé 81,8 % des séquences avant qu'un internaute ne tombe dessus. 93,1 % des vidéos ont été effacées dans les 24 heures après la mise en ligne.

Parmi les vidéos supprimées, on trouve des séquences de nudité et d'actes sexuels, de harcèlement, d'activités illégales, de suicide ou d'automutilation. “Nous sommes profondément attachés à la sécurité des mineurs et renforçons régulièrement cette politique et nos processus qui contribuent à assurer la sécurité des mineurs” assure TikTok dans son rapport.