TikTok fait renaître les vieilles chansons, les jeunes sont fans de la musique rétro

Il semblerait que les utilisateurs de TikTok redécouvrent massivement la musique d'antan. C’est en tout cas ce que révèle une nouvelle analyse des tendances de la plateforme.

En 2024, un record a été établi au Royaume-Uni : 19 des 50 morceaux les plus populaires avaient plus de cinq ans, soit la plus forte proportion depuis que TikTok a commencé à suivre ces statistiques en 2021. Cette tendance ne se limite pas au marché britannique. À l'échelle mondiale, 20 des 50 titres les plus utilisés proviennent des catalogues historiques, avec en tête « Forever Young » du groupe allemand Alphaville, un tube des années 80.

« Champagne Coast » de Blood Orange, sorti en 2011, s'est particulièrement démarqué au Royaume-Uni. Le morceau a été utilisé dans plus d'un million de vidéos cette année, propulsant le titre jusqu'à la 16e place des charts britanniques. La disparition d’Universal Music Group de la plateforme en début d’année y a probablement aussi contribué.

Lire également – TikTok lance ses propres écouteurs sans fil, avec accès vocal direct à un assistant IA

TikTok serait bénéfique pour la conservation de notre héritage musical

« La plateforme a créé des conditions équitables pour tous les artistes », explique Toyin Mustapha, responsable des partenariats musicaux pour TikTok au Royaume-Uni et en Irlande. « Les anciens morceaux et les nouvelles sorties reçoivent la même attention de la communauté TikTok ».

Parmi les succès rétro, six des dix titres les plus populaires datent du siècle dernier. On y trouve notamment « Come and Get Your Love » de Redbone (1974), « Smalltown Boy » de Bronski Beat (1984) et « Kiss of Life » de Sade (1993). Même des faces B oubliées connaissent un regain d'intérêt, comme « Harness Your Hopes » du groupe Pavement, utilisée dans 220 000 vidéos.

Dr Holly Tessler, maître de conférences en industries musicales à l'Université de Liverpool, compare ce phénomène aux fans de rock indépendant des années 90 qui cherchaient des morceaux méconnus pour se démarquer. « Les gens recherchent de la musique qui les distingue », observe-t-elle. « Pour les jeunes fans, il n'y a pas vraiment de différence entre écouter les Beatles ou Taylor Swift. Ils considèrent les Beatles comme de la musique contemporaine ».

Cette renaissance musicale s'explique aussi par la qualité intrinsèque de ces morceaux. Comme le souligne Dr Tessler : « Une bonne chanson reste une bonne chanson. Les jeunes découvrent ces albums chez leurs proches et apprécient simplement la musique pour ce qu'elle est ». Et vous, quels tubes mythiques avez-vous découvert ou redécouvert grâce à TikTok ? N’hésitez pas à nous le dira dans les commentaires.