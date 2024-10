TikTok lance ses propres écouteurs sans fil, avec accès vocal direct à un assistant IA

ByteDance a déjà intégré de l'IA dans TikTok, le groupe chinois en propose désormais dans des écouteurs. Les Ola Friend donnent accès à l'assistant maison Doubao, avec lequel on peut parler en langage naturel.

ByteDance, propriétaire de TikTok, continue sa stratégie de diversification et annonce la sortie prochaine d'Ola Friend, le nom de ses premiers écouteurs sans fil. Au-delà de ses caractéristiques purement audio, ce produit se démarque par l'intégration de Doubao, l'assistant IA développé par le groupe chinois.

Les écouteurs Bluetooth permettent de dialoguer en vocal avec le chatbot, sans avoir besoin de sortir son smartphone. Il est capable de lancer de la musique sur commande, de guider l'utilisateur pendant un voyage, de servir de professeur d'anglais, ou tout simplement de converser pour tenir compagnie. Pour ByteDance, Ola Friend fait office de confident et peut nous aider à prendre des décisions lorsqu'on ne sait pas quel choix adopter, mais nous ne pouvons que vous conseiller d'éviter.

Bytedance mise sur l'IA, pour TikTok, mais pas que

Bytedance investit largement dans l'intelligence artificielle. L'entreprise a déjà commencé à l'utiliser pour la modération de TikTok, au détriment de modérateurs humains. Elle a aussi lancé TikTok Tako, un outil d'IA générative. Celui-ci n'est toutefois pas basé sur un modèle propriétaire, mais exploite une licence ChatGPT auprès d'OpenAI.

La société chinoise ambitionne également de concevoir ses propres puces de calcul pour l'IA, un marché actuellement ultra-dominé par Nvidia, qui peut imposer des prix très élevés à ses clients. Un partenariat avec TSMC pour la fabrication et avec Broadcom pour le développement est dans les tuyaux.

Les écouteurs seront commercialisés en Chine à partir du 17 octobre 2024. Ils coûtent 1 199 yuans, soit l'équivalent de 155 euros hors taxe. Il est difficile de juger de ce prix tant que nous n'avons pas plus d'informations sur des caractéristiques essentielles telles que le confort, la qualité audio et de l'ANC, l'autonomie, les performances de connectivité… Sachez que Bytedance a fait l'acquisition du fabricant de matériel Oladance et part donc sur des bases solides sur ce marché. Les Ola Friend sont déclinés dans les coloris violet, argent, noir et blanc et adoptent un design d'oreillettes à l'ancienne.

