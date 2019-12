L’application TikTok est bannie des smartphones de la marine américaine

La marine américaine interdit désormais l’utilisation de TikTok dans sa flotte de smartphones. Le communiqué officiel de l’État-major américain explique que cette décision a été prise pour garantir la sécurité nationale du pays. TikTok appartient à ByteDance, une entreprise chinoise scrutée attentivement par le gouvernement américain après le rachat de Musical.ly.

Les recrues de la marine américaine ne pourront plus utiliser le réseau social TikTok dont l’importance est grandissante chez les jeunes, que ce soit aux États-Unis ou partout ailleurs dans le monde (avec plus d’un milliard de comptes actifs en juin dernier). En effet, l’État-major a décidé de bannir l’usage de cette application dans ce corps de l’armée américaine.

La raison évoquée par le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Uriah Orland, est la suivante : TikTok présente un risque pour la sécurité nationale. Dans une note envoyée à tous ses militaires et relayée par l’agence de presse Reuters, il est demandé à tous les titulaires d’un smartphone professionnel de désinstaller l’application. Tous ceux qui n’obéiraient pas se verraient exclus de l’intranet de la marine.

Les militaires américains ont le droit d’installer des applications grand public sur leur smartphone professionnel. Quand celles-ci représentent un risque pour la sécurité des données personnelles ou sensibles (stockées sur le téléphone ou sur l’intranet), l’État-major demande simplement aux utilisateurs de les désinstaller. Le cas de TikTok n’est donc pas une exception, semble-t-il, même si le Pentagone et l’Armée américaine ne précisent ni d’autres exemples d’applications bannies ni dans quelle mesure TikTok représente une menace.

Une application chinoise

Cette décision fait suite à la déclaration du sénateur américain Chuck Schumer durant laquelle il a exprimé son inquiétude vis-à-vis de l’utilisation de l’application dans l’armée américaine (et pas uniquement dans la marine). Une inquiétude qui concerne bien sûr la sécurité nationale et qui est, certainement (mais pas officiellement) liée au fait que le propriétaire de TikTok est… d’origine chinoise. En outre, TikTok a fait l’objet d’une plainte pour une affaire d’envoi massif de données vers des serveurs chinois.

Il s’agit de ByteDance, une entreprise asiatique qui fait de plus en plus parler d’elle, notamment outre-Atlantique. Elle a notamment fait l’acquisition le mois dernier de l’application musicale et sociale Musical.ly pour un montant de 1 milliard de dollars. Cette opération financière a d’ailleurs attiré l’attention du gouvernement américain qui a ouvert une enquête pour des questions liées… à la sécurité nationale.