TikTok a trouvé un nouveau moyen de vous rendre encore plus accro à l’application

TikTok, la plateforme de partage de vidéos courtes qui ne cesse de réinventer l'engagement en ligne, vient de dévoiler sa dernière innovation : les “Flip Stories”. Cette nouvelle fonctionnalité promet de révolutionner la manière dont les créateurs interagissent avec leur audience, en ajoutant une dimension supplémentaire à leurs histoires.

Le concept des Flip Stories est simple mais ingénieux : les créateurs peuvent désormais ajouter un “deuxième côté” à leurs stories, accessible uniquement lorsque les spectateurs “retournent” virtuellement l'image. Cette mécanique ouvre un champ de possibilités créatives immense, allant des transformations avant-après aux annonces exclusives, en passant par des aperçus inédits de contenus à venir.

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, les créateurs n'ont qu'à appuyer sur le bouton “+” pour accéder à la page de création, puis basculer vers le mode Story. L'option pour ajouter une Flip Story apparaît alors, invitant à télécharger deux faces pour leur histoire. Les contenus peuvent être capturés directement depuis l'application ou importés depuis la galerie de l'appareil, avec la particularité que seules les images sont prises en charge pour le moment.

TikTok améliore encore ses stories

Du côté des spectateurs, l'expérience est tout aussi intuitive. Pour découvrir le contenu caché d'une Flip Story, il suffit de maintenir le bouton “Maintenir pour retourner”. Le contenu secret se dévoile alors pendant quelques secondes.

TikTok vise probablement à diversifier les formats de création sur sa plateforme. Après les playlists multi-parties, les Stitches et les vidéos en direct, les Flip Stories offrent une nouvelle palette d'outils aux créateurs pour exprimer leur créativité et renforcer leur lien avec leur communauté.

L'artiste Billie Eilish a déjà adopté cette fonctionnalité pour surprendre ses fans avec un aperçu des coulisses de sa tournée, illustrant parfaitement le potentiel des Flip Stories pour les célébrités et les marques souhaitant partager du contenu exclusif.

TikTok assure que, comme pour tous les contenus de la plateforme, les Flip Stories seront soumises au même processus de modération rigoureux. Les créateurs auront également accès à une liste distincte des spectateurs ayant découvert le deuxième côté de leur histoire, offrant ainsi de nouvelles perspectives d'analyse d'audience.

Reste à voir comment les créateurs et les marques s'empareront de cet outil pour créer des expériences toujours plus captivantes pour leur audience, dans un contexte où la bataille pour captiver l'attention des utilisateurs est plus féroce que jamais.