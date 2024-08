TikTok vous laisse enfin discuter avec vos groupes d’amis directement dans l’application

TikTok a enfin répondu à l'une des demandes les plus persistantes de ses utilisateurs : la fonctionnalité de chat de groupe. Cette nouvelle fonctionnalité, introduite dans une récente mise à jour, permet aux utilisateurs de partager leurs vidéos, tendances et mèmes préférés sans quitter l'application.

Ça y est, TikTok a enfin droit à une fonctionnalité de chat de groupe. Celle-ci prend en charge jusqu'à 32 participants, ce qui permet aux amis et à la famille de se connecter et de partager facilement du contenu. Pour lancer une discussion de groupe, il suffit d'appuyer sur le bouton Boîte de réception, de sélectionner Chat, de choisir ses amis et de cliquer sur “Commencer une discussion de groupe”.

L'entreprise a mis en place plusieurs mesures de sécurité, en particulier pour les jeunes utilisateurs. Tout d'abord, les chats de groupe sont totalement interdits aux utilisateurs de moins de 15 ans. Les utilisateurs âgés de 16 et 17 ans sont, eux, soumis à des restrictions supplémentaires destinées à les protéger des risques potentiels en ligne.

TikTok met en place certaines mesures de sécurité sur ses chats de groupe

L'une des principales mesures de sécurité est l'obligation de nouer des amitiés mutuelles. Vous ne pouvez être ajouté à un groupe de discussion que par une personne que vous suivez et qui vous suit également. Cette règle s'applique à tous les utilisateurs, mais elle est particulièrement importante pour les adolescents. Pour les utilisateurs de moins de 18 ans, il n'est possible de rejoindre une discussion de groupe par le biais d'un lien que si la discussion inclut un ami commun. Même dans ce cas, les adolescents doivent choisir activement de se joindre au groupe plutôt que d'être automatiquement ajoutés.

TikTok a également donné aux utilisateurs adolescents plus de contrôle sur les discussions de groupe qu'ils créent. Tout adolescent qui démarre une discussion doit examiner et approuver manuellement tous les nouveaux ajouts, ce qui ajoute un niveau de contrôle supplémentaire au processus.

TikTok s’efforce de trouver un équilibre entre la connectivité sociale et la protection des utilisateurs, puisque l'entreprise a fait l'objet d'un examen minutieux et a été confrontée à des problèmes juridiques liés à la protection de la vie privée des enfants par le passé.

Il convient de noter que TikTok restreint déjà certaines fonctionnalités pour les jeunes utilisateurs. Les moins de 16 ans ne peuvent pas utiliser la diffusion en direct ou la messagerie directe. Toutefois, compte tenu de la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent falsifier leur âge en ligne, les mesures de sécurité sont étendues à tous les utilisateurs. En outre, TikTok introduit des autocollants personnalisés pour les utilisateurs de 18 ans et plus, ce qui ajoute un autre niveau de personnalisation à l'expérience de la messagerie.