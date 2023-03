The X-Files : la série classique de science-fiction va avoir droit à un reboot

The X-Files n'a pas diffusé de nouvel épisode depuis sa 11e saison en 2018, mais selon le créateur Chris Carter, il pourrait y avoir un projet en cours du réalisateur de Black Panther et Creed, Ryan Coogler.

De 1993 à 2002, The X-Files a séduit les téléspectateurs avec des enquêtes palpitantes sur le paranormal. Il y a quelques années, la série a connu un bref regain d'intérêt et est revenue pour les 10e et 11e saisons, et bonne nouvelle pour les fans de science-fiction, d'autres histoires dans l'univers de X-Files seraient en cours de préparation.

En effet, lors d'une récente interview accordée à l'émission On The Coast de la CBC, Chris Carter, le créateur de l'emblématique série de science-fiction, a laissé entendre que Coogler cherchait à “remonter” la série bien-aimée avec un casting plus diversifié. Pour ceux qui ne connaissent pas Ryan Coogler, il s’agit du réalisateur à l'origine des franchises cinématographiques Creed et Black Panther.

Le réalisateur de Black Panther veut créer une nouvelle série X-Files

La nouvelle version de la série, que Carter qualifie de “remount”, s'éloigne manifestement du projet The X-Files : Albuquerque, une comédie animée que Carter devait produire en 2020. Cette série devait tourner autour d'un « bureau rempli d'agents inadaptés qui enquêtent sur les affaires des X-Files trop loufoques, ridicules ou carrément stupides pour que Mulder et Scully s'en préoccupent ». Il est expliqué que ces agents sont en quelque sorte l'équipe B des X-Files. Ce projet est développé par Rocky Russo et Jeremy Sosenko, en tant que scénaristes et producteurs exécutifs.

La nouvelle série portée par Ryan Coogler s’annonce, elle, complètement différente. Carter explique d’ailleurs qu'il pense que la série devrait être considérablement modifiée pour mieux correspondre aux attentes du public actuel.

Cette nouvelle serait donc peut-être l’occasion de se replonger dans la série, ou bien de la visionner pour la première fois pour ceux qui l’auraient manquée. La série originale X-Files est disponible en streaming sur Disney+. Pour ceux qui veulent visionner d’autres programmes, on vous rappelle que Disney+ a déjà dévoilé la liste des nouveaux films et séries à venir en avril 2023, parmi lesquels on retrouve notamment Spider-Man Far From Home.