Les Maîtres de l’Univers : Netflix dévoile la première bande-annonce de la série animée

Les Maîtres de l'Univers : Révélation, le revival Netflix de la série animée culte des années 80, se dévoile dans une première bande-annonce. La série reprend là où la production originale s'est arrêtée et ambitionne de clore toutes les intrigues laissées en suspens. Dans la foulée, Netflix a révélé la date de diffusion de la première partie.

Dans le cadre de la première édition de la Geeked Week, une série d'événements en ligne destinés aux projets Netflix adaptés de franchises “geek”, le numéro de la VOD a dévoilé la première bande-annonce de la série Les Maîtres de l'Univers : Révélation.

35 ans après la fin de la série originale, Netflix proposera de poursuivre les aventures de Musclor, Skeletor et consorts. Comme l'explique Kevin Smith, le showrunner en charge de la série, le revival reprend exactement là où le show des années 80 s'est terminé.

Lire également : Resident Evil Infinite Darkness – Netflix dévoile la première image et le synopsis de la série animée

Les Maîtres de l'Univers : Révélation arrive le 23 juillet 2021 sur Netflix

“Narrativement, notre série est le prochain épisode de la série d'animation des années 80 qui a été diffusée de 1983 à 1985. C'est la suite de cette histoire” détaille Kevin Smith. Concrètement, nous retrouverons donc les personnages alors que la guerre pour la conquête d’Eternia arrive à son paroxysme.

La série s'était arrêtée après une bataille dantesque entre Musclor et Skeletor et la dispersion des Gardiens du Crâne ancestral. “Nous jouons avec la mythologie et les personnages originaux, et nous revisitons et creusons plus profondément dans certaines des intrigues non résolues” promet le showrunner, habitué des productions adaptées de franchises chères aux fans.

Kevin Smith explique d'ailleurs avoir voulu rester fidèle aux graphismes de la série originale. “Visuellement, nous avons également pris la décision de nous pencher sur la gamme de jouets Masters of the Universe pour nous inspirer. Mattel possède toute cette vaste bibliothèque de cette œuvre d'art, alors tout de suite, nous avons voulu que le spectacle s'ouvre avec des éléments classiques du show” détaille Kevin Smith.

La première partie de Les Maîtres de l'univers : Révélation sera disponible dans le catalogue Netflix dès le vendredi 23 juillet 2021. Allez-vous regarder le revival dès son arrivée sur la plateforme de streaming ? On attend votre avis dans les commentaires.