Le prochain opus de la saga The Witcher fait enfin parler de lui, et les nouvelles sont bonnes

The Witcher 4 est le prochain gros projet du studio polonais CD Projekt et aujourd’hui, nous avons plus d’informations à son sujet. Le développement du jeu a activement commencé, puisqu’il va bientôt sortir de sa phase de préproduction. Un cap important qui signifie que le titre sera disponible dans une paire d’années.

Quand arrivera le prochain jeu The Witcher ? Personne ne le sait. En tout cas, CD Projekt travaille activement sur sa conception. C’est le studio lui-même qui le confirme dans un communiqué.

Tous les six mois, le CEO de CD Projekt, Michal Nowakowski, présente les résultats financiers de son studio aux investisseurs et au public, l’occasion également de donner des nouvelles sur l’avancement des projets en cours. Dans sa dernière déclaration, il indique que Polaris, nom de code attribué au prochain volet de The Witcher, va prochainement entrer en pleine phase de production. Un cap important pour la conception d’un jeu.

The Witcher 4 arrivera dans les prochaines années

Nowakowski indique ainsi que le développement se déroule sans accrocs :

« Le développement (de Polaris) arrive bientôt à une étape importante qui marquera la fin de la phase de préproduction. L’avancement de nos projets est pour le moment stable et tous progressent à un rythme constant ».

Résumé clair : tout va bien dans le meilleur des mondes. Les gros jeux en développement avancent tranquillement et sans réel souci. A l’heure actuelle, près de deux tiers du studio polonais est à l’œuvre sur The Witcher 4, soit 400 personnes. Un projet immense, donc, qui aura la lourde tâche de succéder à un troisième volet qui a marqué l’histoire du jeu vidéo par son immensité, son écriture et son monde ouvert incroyablement vivant. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de ce nouveau volet. Seule certitude, confirmée par le doubleur officiel de Geralt : le sorceleur sera bien présent, mais ne sera pas le personnage principal.

A noter que Nowakowski évoque également la suite de Cyberpunk 2077, nom de code Orion. Il dit que le nouveau studio basé à Boston « posait les bases » de ce projet, qui n’est donc qu’embryonnaire. Rappelons que Cyberpunk 2077 est sorti en 2020 et a bénéficié d’une excellente extension en 2023. On rappelle aussi que CD Projekt travaille également sur un remake du premier jeu The Witcher (2007) ainsi que sur un spin-off multijoueurs.