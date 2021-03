Spotify dévoile une nouvelle interface sur son application PC et Mac

Spotify va bientôt avoir le droit à une nouvelle interface sur son application PC et sa version web. Si le visuel reste dans le même ton, plusieurs changements importants ont été effectués, aussi bien au niveau de la page d’accueil que du fonctionnement.

Spotify va avoir le droit à une seconde jeunesse sur sa version desktop, aussi bien dans son application téléchargeable que dans sa version web. La société affirme avoir travaillé plusieurs mois pour trouver le meilleur design possible. Il est vrai que la version web, peu pratique, méritait un bon coup de polish.

A première vue, pas grand-chose ne change. Toutefois, en y regardant de plus près, on voit que Spotify a travaillé pour rendre l’interface beaucoup plus claire et pratique. Les cases sont plus grandes et plus visuelles. De même, les Playlists sont maintenant mises en avant.

L’accès à la bibliothèque reste inchangé, mais ses fonctionnalités ont été enrichies. Il est par exemple possible d’ajouter une description à ses playlists ou encore d’y mettre une chanson supplémentaire facilement. La barre de recherche intégrée est aussi plus efficace. Plus encore, il est dorénavant possible de modifier facilement sa liste d’écoute et -enfin- accéder rapidement aux dernières chansons écoutées. Parfait si un titre vous a plu mais que vous n’avez pas eu le temps de le liker.

Spotify permet de télécharger des musiques

Notons que Spotity permet, pour les utilisateurs premium, de télécharger des musiques sur leur PC pour les écouter hors ligne. Il suffit d’appuyer sur le bouton dédié directement sur l’application ou la version web. Enfin, Spotify ajoute des raccourcis afin de naviguer encore plus vite. Sur PC, il faut taper Ctrl+ ? pour y accéder, et Cmd+ ? sur Mac. Pour le moment, ce nouveau design n’est pas encore disponible mais devrait arriver dans les prochaines semaines. La société parle d’un déploiement progressif et nous devrions bientôt pouvoir mettre nos mains dessus.

Spotify prend en ce moment grand soin de ses utilisateurs PC, logiquement plus nombreux en ces temps de pandémie où l’on est obligés de rester chez soi. Il y a quelques mois, l’application desktop a par exemple été publiée sur l’Epic Games Store pour se diffuser plus largement auprès du public.

Source : Spotify