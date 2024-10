The Penguin : vous espérez une apparition de Batman dans la série HBO ? N’y comptez pas trop, voici pourquoi

The Penguin connaît actuellement un excellent démarrage sur Max. La série HBO est saluée pour sa grande qualité, notamment pour son casting, son écriture ou sa réalisation. Et alors que le 3e épisode vient tout juste d'arriver, de nombreux fans se demandent si Batman fera une apparition ou non. Malheureusement pour eux, le producteur Matt Reeves vient d'expliquer pourquoi le chevalier noir ne sera pas de la partie.

Comme vous le savez peut-être, la mini-série The Penguin vient tout juste de débarquer sur Max ce 19 septembre 2024. Le show, qui prend place dans le même univers que le film The Batman de 2022, est centré sur Oswald Cobblepott AKA le Pingouin.

Concrètement, la mini-série nous invite à découvrir la montée en puissance du célèbre malfrat dans l'empire du crime de Gotham. Pensée pour faire la jonction entre The Batman et le prochain opus à venir à 2026, la série reprend plusieurs personnages issus du film, tout en en introduisant de nouveaux particulièrement charismatiques. On pense notamment à Cristin Milioti (How I Met Your Mother), impeccable dans le rôle de Sofia Falcone, ou encore Mark Strong et Clancy Brown dans la peau des parrains Carmine Falcone et Salvatore Maroni.

Et alors que le 3e épisode vient tout juste de débarquer sur Max (laissant au passage les spectateurs sur un cliffhanger insupportable), de nombreux fans s'interrogent sur une éventuelle apparition du Batman de Robert Pattinson d'ici la fin de la saison. Malheureusement pour eux, Matt Reeves, réalisateur de The Batman et producteur de la série, vient de doucher leurs espoirs.

Si Batman n'apparaîtra pas dans The Penguin, c'est pour une bonne raison

Dans une longue interview accordée à nos confrères du site Esquire, le cinéaste est revenu sur sa vision de Gotham et du chevalier noir, sur ses inspirations pour The Batman Part II, sur l'envie de faire une série HBO dédiée au Pingouin ou encore sur l'incroyable transformation physique de Colin Farrel.

Dans le reste de l'entretien, le réalisateur s'attarde sur le point qui nous intéresse ici : pourquoi Battison (surnom donné au Batman de Robert Pattinson) ne sera pas présent dans The Penguin ? A ses yeux, tout l'intérêt du show est justement de donner la part belle à Oz, à sa psychologie détraquée, pour livrer aux spectateurs une toute autre vision de Gotham. L'idée était plutôt de transformer Batman comme une “présence spectrale dans la ville” selon ses dires.

Il ajoute : “L'une des choses les plus excitantes avec cette opportunité de faire une série, c'était de pouvoir se concentrer sur la galerie de voyous et de changer de point de vue. Tout le film est délibérément tourné autour du point de vue de Batman et de Bruce. Les seules scènes qui ne le sont pas sont centrées sur la vision du Riddler (aka l'Homme Mystère). Et cela a été fait pour que vous vous demandiez : “Attendez, c'est le point de vue de Batman ou de Riddler ?”. Ou alors : “Et si nous pouvions aller dans cette direction et suivre Oz dans le sillage de ce qui s'est passé dans le film ?”.

Vous l'aurez compris, avec The Penguin, les showrunners ont préféré relégué totalement au second plan le Chevalier noir. En vérité, la mini-série nous permet surtout de constater les conséquences de ses actions sur la ville et ses habitants, honnêtes citoyens comme criminels endurcis. A l'image des comics, les super-vilains le deviennent véritablement en réaction à l'arrivée du justicier masqué. “C'est presque comme un film de gangster. L'idée était de voir Oz atteindre le pouvoir à ce moment-là”, conclut Matt Reeves.