The Last Of Us Part 1 : la bande-annonce de lancement nous dévoile des séquences de gameplay

La sortie de The Last of Us Part I sur PlayStation 5 est prévue pour le 2 septembre, et une nouvelle bande-annonce de lancement montrant un mélange de cinématiques et d'images de gameplay a été publiée pour faire encore un peu patienter les joueurs.

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la sortie de The Last of Us Part I, et Sony vient de publier une nouvelle bande-annonce pour son prochain remake phare. La séquence commence avec Joel interrogeant quelqu'un sur l'endroit où se trouve Ellie, et se poursuit en montrant une partie de la section jouable d'Ellie et plusieurs moments importants du jeu.

Elle présente des graphismes améliorés, des visuels next-gen et des améliorations du jeu telles que le mode photo évolué, le mode permadeath et le mode speedrun. Le jeu sera également doté d'un retour haptique et sera adapté aux gâchettes adaptatives via la manette DualSense. Sony a d’ailleurs levé le voile sur une nouvelle manette encore plus haut de gamme ces derniers jours, la DualSense Edge.

Le remake sera vendu à prix d’or par Sony

Le remake exclusif à la PS5 comprend l'intégralité de l'histoire originale et son DLC Left Behind, « entièrement reconstruit à partir du sol en utilisant la dernière technologie du moteur PS5 de Naughty Dog ».

Le prix a été un point sensible pour certains joueurs, étant donné que le jeu a neuf ans et a déjà été remastérisé une fois. Habituellement, les remakes sont vendus légèrement moins cher que des jeux traditionnels, les joueurs ayant déjà eu l’occasion d’acheter le titre une première fois sur PS3, puis une seconde fois sur PS4 avec le remastered sorti en 2014.

Cependant, en tant que remake complet “de A à Z“, Sony veut démontrer que cela vaut la peine de payer 10 euros de plus que pour l'original, puisqu’on vous rappelle que le titre sera proposé à 80 euros. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous, il n'y a aucun doute sur le fait que le jeu est très joli, et quand on le compare aux versions précédentes du jeu, c'est le jour et la nuit en ce qui concerne la qualité. La seule question qui se pose maintenant est de savoir si le gameplay est suffisamment différent et amélioré pour justifier un nouvel achat.