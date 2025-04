The Elder Scrolls Oblivion Remastered est un bon jeu, mais il a un gros problème

L'accueil reçu par The Elder Scrolls Oblivion Remastered est plutôt positif. Mais plusieurs problèmes viennent entacher la sortie du jeu, dont un souci majeur concernant les sauvegardes.

Il y a quelques jours, Bethesda annonçait la disponibilité immédiate de The Elder Scrolls Oblivion Remastered. Cette nouvelle version du quatrième opus de la saga principale des TES, développée sur Unreal Engine 5, a rapidement séduit les joueurs par ses graphismes et son audio remis au goût du jour, mais aussi son interface et son gameplay améliorés par rapport à l'Oblivion sorti il y a presque 20 ans.

Mais sur les forums et les réseaux sociaux, la grogne monte sur un point particulier. Il semblerait que de nombreux joueurs perdent leurs sauvegardes. Le phénomène a l'air de se produire sur PC et Xbox, la PS5 pourrait être épargnée. Un journaliste d'Insider Gaming confie avoir, lui aussi, été touché par ce problème, causant la perte de plusieurs heures de jeu sur Xbox Series X.

Problème avec les sauvegardes dans The Elder Scrolls Oblivion Remastered

En jeu, les sauvegardes, automatiques comme manuelles, paraissent fonctionner tout à fait correctement. Mais lorsque l'on ferme Oblivion Remastered puis que l'on y revient, les sauvegardes ne sont plus disponibles. Sur Steam, des utilisateurs ont identifié que le système de fichiers du jeu était défaillant et cherchait le mauvais chemin pour les sauvegardes. D'autres témoignent recevoir un message d'erreur affichant que l'espace de stockage est rempli, alors que ce n'est pas le cas.

Dans les commentaires, on aperçoit par ailleurs de nombreux joueurs se plaindre de plantages et de bugs en pagaille, ce que nous avions déjà relevé dans notre test de The Elder Scrolls Oblivion Remastered. L'optimisation sur PC a l'air aussi quelque peu bancale, avec des performances inégales malgré une excellente configuration.

Les Français regrettent aussi l'absence de VF pour ce remaster, alors que le doublage dans notre langue était bien pris en charge dans Oblivion premier du nom. Pour ceux qui voulaient se replonger dans l'ambiance de l'époque avec les voix françaises, c'est raté. Enfin, les mods ne sont pas supportés, alors qu'ils étaient incontournables dans le premier TES IV.