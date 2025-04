The Elder Scrolls Oblivion Remastered : ce jeu vidéo légendaire fait un retour fracassant et vous pouvez y jouer dès maintenant

The Elder Scrolls Oblivion Remastered vient d’être annoncé par Bethesda. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une reinvention du jeu mythique de 2006. Vous pouvez y jouer dès à présent, puisqu'il est déjà disponible sur PC et consoles. Surprise !

Oblivion, le quatrième volet de la saga The Elder Scrolls, est un jeu vidéo sorti en 2006 qui a marqué les joueurs grâce à son ambiance unique et surtout sa liberté quasi-totale. Il revient aujourd’hui dans une édition remastérisée qui cache une surprise de taille : il est disponible tout de suite !

Présentée lors d’une conférence en ligne, The Elder Scrolls Oblivion Remastered est une réinvention totale du jeu de base, avec un nouveau moteur et un gameplay moderne. Pour ce projet, Bethesda a confié les rênes au studio parisien Virtuous.

The Elder Scrolls Oblivion Remastered réinvente le jeu de base

Premièrement, c’est toute la partie graphique qui a été revue. Ici, c’est l’Unreal Engine 5 qui est utilisé, avec ses effets de lumière dynamiques, ses animations faciales, ses modèles et ses textures en 4K. Pourtant, le jeu reste similaire à nos souvenirs, tant la direction artistique a été conservée. Plein de détails ont aussi été ajoutés, ainsi qu’un travail sur l’ambiance sonore et les dialogues.

Plus encore, l’interface (horrible) du jeu de 2006 a été revue dans son entièreté, tout comme les animations et les hitboxes. Le gameplay se veut aussi plus fluide, avec des combats aux feeling modernes. La vue à la troisième personne, toujours gadget dans les Elder Scrolls, promet aussi d’être enfin jouable. Dernier détail et non des moindres : le level scalling si décrié a été réajusté, proposant une expérience plus proche de ce que proposait Skyrim.

Tous ces changements ne bousculent cependant pas la structure du jeu. Nous avons ce bon vieil Oblivion. Le même monde ouvert, les mêmes quêtes, les mêmes personnages. Le cœur reste le même, c’est l’enrobage qui est amélioré. A noter qu’en plus du jeu de base,toutes les extensions sont incluses dans ce Remaster, Shivering Isles et Knights of the Nine, ainsi que les DLC.

Mais la plus grosse surprise réside en réalité dans la date de sortie de ce remaster. Vous n’aurez pas à attendre longtemps puisqu’il est disponible… maintenant ! Vous pouvez le télécharger sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC. Jeu Microsoft oblige, il est inclus dans le Game Pass.