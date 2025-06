Le RedMagic 10s Pro arrive enfin en France à un prix qui fait vraiment plaisir

RedMagic a enfin officialisé le prix de vente de son prochain smartphone gaming premium. Un prix vraiment beaucoup plus bas que celui des autres smartphones sous Snapdragon 8 Elite. L’occasion idéale pour tous ceux qui aiment les jeux compétitifs de s’équiper à moindre coût. Et les plus pressés pourront même bénéficier d’une offre de précommande…

Il y a une semaine, nous rapportions dans nos colonnes l’officialisation en Chine du RedMagic 10s Pro. Il s’agit ni plus ni moins que la version optimisée du RedMagic 10 Pro sorti fin 2024. La batterie est plus généreuse. La charge rapide est encore plus rapide. Le système de refroidissement est optimisée. Et la RAM adopte la dernière norme en date, la LPDDR5T. Autant de petites améliorations bienvenues pour les joueurs exigeants.

Lors de cette officialisation, la marque donnait rendez-vous le 5 juin 2025 pour connaitre la disponibilité de la version internationale du smartphone. Chose promise, chose due : RedMagic annonce aujourd’hui la date à laquelle vous pourrez acheter le RedMagic 10s Pro en Europe (et donc en France). Il sera commercialisé à partir du 18 juin 2025. Soit dans moins de deux semaines. Mais ce n’est pas tout : le prix a également été annoncé.

Le tarif du RedMagic 10S Pro est vraiment très agressif !

Et c’est LA très bonne nouvelle. Car son tarif est moins élevé que nos hypothèses. En effet, nous pensions que son prix de départ tournerait autour des 700 euros. Il démarre à 649 euros. Soit le même prix que le RedMagic 10 Pro, tout simplement. Voilà une excellente nouvelle pour ceux qui ont attendu (et un peu moins pour ceux qui ont acheté le RedMagic 10 Pro). Le smartphone se décline en trois configurations dont voici les prix :

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 649 euros

16 Go de RAM et 512 Go de stockage : 799 euros

24 Go de RAM et 1 To de stockage : 999 euros

La première version n’a qu’une seule couleur : noir mate. Les deux autres profitent de deux robes, noire et argent, dont une grande partie de la coque arrière est transparente. Et c’est assez joli. Si la date de commercialisation officielle du RedMagic 10s Pro est le 18 juin, les plus pressés pourront se connecter au site de la marque pour « réserver » leur unité dès le 12 juin et l’acheter le 17 juin. L’occasion de bénéficier d’une petite ristourne supplémentaire sur la version basique du téléphone.

La fiche technique du RedMagic 10s Pro fait vraiment envie

Bien sûr, un test du RedMagic 10s Pro est prévu dans les jours prochains. En attendant, voici un petit rappel des éléments importants de sa fiche technique :