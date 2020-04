Asus lance le Zephyrus Duo 15, un PC gaming avec double écran et GeForce RTX 2080 Super

Asus vient de lever le voile sur le Zephyrus Duo 15, un PC pour gamers équipé de deux écrans, dont une dalle tactile semblable à celle d’une tablette. Le laptop se distingue aussi par sa fiche technique en acier trempé, à base de CPU Intel 10e Gen i7-1085H et de GPU GeForce RTX 2080 Super de Nvidia.

Dans un communiqué de presse, Asus a dévoilé une nouvelle gamme de PC portables destinés aux joueurs. Très similaire au ZenBook Pro Duo d’Asus présenté au Computex 2019, le Zephyrus Duo 15 s’impose comme le nec plus ultra de la gamme. On fait le point sur la fiche technique de ce nouveau laptop orienté gaming.

Quelle fiche technique pour le Zephyrus Duo 15 d’Asus ?

Zephyrus Duo 15 d'Asus Dimensions 162,1 x 74,8 x 8,9 mm Poids 2.4 kg Ecrans Ecran principale



15,6"

4 K UHD IPS Adobe RGB (3840 x 2160 pixels)



écran secondaire



14"

UHD (3840 x 1100) IPS 60 Hz CPU Intel 10e Gen i7-1085H

Intel 10e Gen i9-10980HK GPU Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER

Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER OS Windows 10 Home

Windows 10 Pro RAM 16 GB DDR4 3200 MHz Stockage 2 SSD d'1To Batterie 90 Wh Connectique 1 USB-C Thunderbolt 3

2 USB 3.0 Type-A (droite)

1 USB 3.0 Type-A (arrière)

1 HDMI 2.0 b

2 jack 3,5 mm

1 RJ45 Ethernet

Comme le Zenbook Pro Duo, le Zephyrus se distingue par l’intégration de deux écrans. L’écran principal mesure 15,6 pouces, offre une résolution de 3840 x 2160 pixels et est compatible 4 K UHD. Le second d’écran, une dalle tactile pivotante de 14 pouces placée juste derrière le clavier, au format 32:9 est compatible Full HD IPS sRGB 300 Hz. D’après Asus, cette configuration double écran est idéale pour les streamers qui désirent garder un oeil sur leur chat pendant une partie.

Dans cette optique, Asus intègre nativement les logiciels XSplit et Overwolf. Le second écran, baptisée ScreenPad Plus, peut ainsi afficher des statistiques de jeu pendant que vous jouez sur l’écran principal. En fait, l’écran secondaire peut afficher n’importe quel logiciel ou page web. C’est l’idéal pour surveiller ses réseaux sociaux ou ses mails pendant une longue session de gaming. Vous pouvez même scinder l’écran en trois sections distinctes. Asus travaille aussi avec les développeurs de jeux vidéo pour pouvoir intégrer le chat de certains jeux en coopération dans le ScreenPad Plus. Sans surprise, l’écran tactile est compatible avec le stylet ASUS Pen.

Du reste, le PC est alimenté par le CPU Intel 10e Gen i7-1085H ou i9-10980HK épaulé par 16 Go de RAM. De même, Asus laisse le choix entre la carte graphique Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER ou RTX 2070 SUPER. Enfin, le constructeur intègre jusqu’à 2 To de stockage interne et une batterie de 90 Wh. Côté connectique, le Zephyrus Duo 15 comprend un port USB-C Thunderbolt, 3 ports USB-A, un port HDMI, 2 prises jack et une entrée ethernet. De ce côté là, il s’avère plutôt complet.

Quel prix et quelle date de sortie ?

Pour le moment, Asus n’a pas souhaité communiquer sur le prix ou la date de sortie du Zephyrus Duo 15 sur le marché vu l’épidémie de coronavirus. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le Zephyrus Duo 15 dans les commentaires ci-dessous.