La Huawei Watch Buds est une réalité, sortie le 2 décembre 2022

Huawei vient de dévoiler un teaser pour sa prochaine montre connectée, baptisée Watch Buds. Cette dernière n’est pas une montre comme les autres, puisqu’elle présente un design pour le moins insolite : en soulevant son cadran, il est possible de stocker ses écouteurs sans fil à l’intérieur de l’appareil. Son lancement est prévu pour le 2 décembre prochain.

On avait presque du mal à y croire lorsque nous sommes tombés sur les premières photos, et pourtant. La montre Huawei capable de stocker des écouteurs sans fil sous son cadran existe bel et bien. Qui plus est, sa sortie est imminente. Dans un teaser dévoilé aujourd’hui, la firme chinoise confirme officiellement la sortie de sa bien-nommée Watch Buds pour ce 2 vendredi 2 décembre.

L’appareil a commencé à faire parler de lui il y a de cela quelques jours seulement, lorsque de premières photos ont fait surface sur la toile. Il fallait alors se contenter de la boîte de ce dernier, qui révélait un design surprenant. À la manière de la Huawei Watch GT Cyber et de son écran amovible, la Watch Buds permet de soulever son cadran. Une fois chose faite, on y découvre deux emplacements pour y ranger ses écouteurs sans fil.

Huawei va lancer une montre connectée capable de stocker et recharger des écouteurs

De nouvelles photos, publiées par nos confrères de Huawei Central, confirment ainsi ce design particulier. L’intérieur de la montre présente bien un espace pour ranger ses écouteurs, sans pour autant dévoiler toute la machine numérique qui lui permet de fonctionner. La question que l’on se posait alors il y a quelques jours est toujours d’actualité : où diable Huawei a-t-elle pu trouver la place de placer tous les composants nécessaires au fonctionnement de la montre ?

Sur le même sujet — Test Huawei Watch GT Runner : la plus sportive des montres connectées sous Harmony OS

Quoiqu’il en soit, la chose n’a visiblement rien d’impossible puisqu’un lancement est bien prévu pour cette semaine. Le teaser, que vous pouvez visionner ci-dessous, ne dévoile pas beaucoup plus d’informations, si ce n’est qu’il sera visiblement bien possible de recharger ses écouteurs sans fil en les rangeant dans la montre. Pour tout le reste, rendez-vous donc ce vendredi 2 décembre pour la présentation officielle.