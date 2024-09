Asus lance les premiers PC portables avec puces Intel Lunar Lake, et ils sont certifiés Copilot+

Asus a dévoilé toute une série de nouveaux PC portables, équipés de la dernière génération de puces Intel Lunar Lake. Ces Core Ultra 200V permettent enfin aux ordinateurs d’être certifiés Copilot+.

Juste après la conférence Intel, à l’occasion de laquelle l’entreprise a présenté ses nouveaux processeurs de la série Lunar Lake, Asus vient de lever le voile sur plusieurs ordinateurs portables équipés des puces. Parmi eux, deux nouveaux Zenbook S14 et S16, mais aussi des nouveau Vivobook S14, 14 Flip et 16 Flip.

Les Zenbook S14 et S16 sont tous deux propulsés par la puce Lunar Lake la plus rapide, l’Intel Core Ultra 9 288V. Cette dernière offre seulement 8 cœurs (4P et 4E), mais s’annonce légèrement plus rapide que ses prédécesseurs. Elle permettra surtout à cette nouvelle génération d’ordinateurs portables d’être beaucoup plus autonomes grâce à une meilleure efficacité énergétique.

Le Zenbook S14 se veut toujours plus discret

Le Zenbook S14 pèse toujours 1,2 kg sur la balance, mais mesure désormais seulement 1,1 mm d’épaisseur. C’est l’ordinateur portable d’Asus le plus fin à ce jour. Malgré cette finesse, ASUS a réussi à embarquer une batterie de 72 Wh. Grâce à cette capacité généreuse et à l’adoption des puces Lunar Lake, le Zenbook S14 devrait aisément tenir plus longtemps sur une charge que ses prédécesseurs.

On retrouve toujours le même écran OLED 3K 120 Hz de 14 pouces 16:10 qui avait fait le succès des Zenbook 14 OLED en début d'année. Si vous avez besoin d’un écran plus grand, vous pourrez vous tourner vers le Zenbook S16, qui dispose, lui, d’une dalle de 16 pouces. Pour rappel, ces modèles succèdent directement à la version Zenbook S13 de 2023, que nous avions pu tester.

Le Vivobook S14 est l’alternative moins ambitieuse aux Zenbook

Du côté du Zenbook, on est face à une machine de 1,3 kg, un peu plus lourde que le Zenbook. L’épaisseur passe à 1,39 cm, mais on a toute de même aussi affaire à une machine très fine. La batterie passe ainsi à 75 Wh, mais l’écran est lui « simplement » LCD 3K 120 Hz avec un ratio de 16:10. Il ne devrait donc pas y avoir beaucoup de différence d’autonomie avec les Zenbook. Plutôt qu’un Core Ultra 9, le Vivobook S14 mise plutôt sur une puce Core Ultra 7 Lunar Lake un peu moins rapide.

Asus a également lancé des Vivobook 14 Flip et 16 Flip. Comme leur nom l’indique, leur écran est capable de se plier à 360 degrés, pratique si vous souhaitez utiliser votre ordinateur comme une tablette. Cependant, cette nouvelle conception avec une charnière oblige Asus à réduire la capacité de la batterie à 70 Wh, et l’ordinateur pèse 1,5 kg pour 1,7 cm d’épaisseur. Côté écran, le Vivobook 14 Flip est équipé d’une dalle FHD+ NanoEdge de 14 pouces, tandis que la version 16 Flip a droit à un écran OLED 3K de 16 pouces.

Prix et disponibilité

Le nouveau Zenbook S14 (UX5406) arrive en France dès mi-septembre à un tarif débutant à 1599 euros. C’est sensiblement plus cher que la génération précédente, mais il fallait s’y attendre avec ces nouveaux processeurs Intel Lunar Lake placés sur le segment haut de gamme. Il faudra débourser 1999 euros pour vous offrir la version Zenbook S16 (UX5606).

Pour ceux qui ont un budget plus serré, vous retrouverez le Vivobook S14 (S5406) à partir de 1199 euros fin novembre 2024. Asus n’a pour l’instant pas communiqué le tarif du Vivobook 14 Flip, mais on s’attend à ce que celui-ci arrive à un tarif plus élevé.