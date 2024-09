Intel lance les Core Ultra 200V et dit adieu aux problèmes d’autonomie sur les PC portables

Intel s'apprête à révolutionner le marché des ordinateurs portables fins et légers avec sa toute nouvelle gamme de processeurs “Lunar Lake”, baptisée “Core Ultra 200V”. Voici ce qu’il faut en retenir.

Après Meteor Lake, c’est désormais au tour de Lunar Lake de venir chambouler le marché des PC portables. Ces processeurs sont spécialement conçus pour équiper des plateformes ultrafines telles que les ordinateurs portables, les mini-PC et même les consoles de jeu portables.

Plus qu’une simple nouvelle génération, les nouvelles références Lunar Lake « Core Ultra 200V » promettent des performances supplémentaires, une partie IA améliorée, un GPU encore plus puissant, mais surtout une consommation réduite pour une autonomie supérieure. Ce suffix « V » n’a aucune signification particulière, mais permettra aux consommateurs de bien pouvoir identifier ces nouvelles puces Lunar Lake à l’achat d’un PC.

Quels processeurs pour la série Lunar Lake ?

Les SKU Lunar Lake sont cette fois-ci au nombre de 9. Le fleuron de cette nouvelle série, le Core Ultra 9 288V, promet le plus de performances. On a cette fois-ci 8 cœurs et 8 threads, et le processeur dispose d'un cache de 12 Mo et peut atteindre une fréquence maximale de 5,1 GHz. Il est configuré avec 32 Go de mémoire intégrée et utilise un GPU Arc A140V doté de 8 cœurs Xe2 cadencés jusqu'à 2,05 GHz.

La gamme s'étend au-delà du modèle haut de gamme, avec quatre modèles Core Ultra 7 200V et Core Ultra 5 200V. Ces processeurs offrent des configurations variées, avec des TDP de 17W (8W minimum et 37W maximum), 8 cœurs, et des fréquences allant de 4,8 à 5,0 GHz pour les Core Ultra 7, et de 4,5 à 4,7 GHz pour les Core Ultra 5.

Lunar Lake marque une première pour Intel avec l'intégration de mémoire LPDDR5x, cadencée à 8533 MT/s, directement sur le package du processeur. Des configurations de 16 Go à 32 Go sont proposées selon les SKU, mais cette nouvelle disposition empêchera donc les utilisateurs de pouvoir les mettre à jour eux-mêmes.

Lunar Lake utilise moins de cœurs, mais ceux-ci sont plus efficaces

Vous l’aurez peut-être remarqué, les puces Lunar Lake utilisent beaucoup moins de cœurs que la génération précédente. Alors que le Core Ultra 9 185H offrait 6 cœurs Performance, 10 cœurs Efficaces et le double de threads, le Core Ultra 9 288V n’utilise que 4 nouveaux cœurs P Lion Cove et 4 cœurs E Skymont.

Ces nouveaux cœurs sont dépourvus d’hyperthreading, mais cela ne veut pas dire qu’ils offriront moins de performances, du moins pas à tous les niveaux de puissance. La génération précédente conservera toujours une longueur d’avance lorsque les puces consomment beaucoup, mais Lunar Lake se veut plus efficient.

Intel annonce 2.29x plus de performances par Watt par rapport à un Core Ultra 7 165H, et même 1.20X plus que le Qualcomm X1E-80-100, qui nous avait déjà impressionné par son efficacité énergétique lors de nos tests. La nouvelle puce Core Ultra 9 288V consomme alors jusqu’à 50% d’énergie en moins par rapport à Meteor Lake, tandis qu'elle intègre pourtant une section de mémoire vive supplémentaire de 32 Go de RAM directement sur le SoC.

Malgré la réduction du nombre de cœurs et de threads, Intel promet par exemple jusqu’à 3x plus de performances par threads que les puces Meteor Lake à 17W. Avec seulement 8 threads, Intel assure que la puce Core Ultra 9 288V délivre des performances multicœurs 10% plus élevées que l’ancien Core Ultra 9 185H, qui offre pourtant 22 threads.

Le gaming est à l’honneur sur les processeurs Lunar Lake

Côté iGPU, Lunar Lake embarque des cœurs Xe2, qui sont, eux aussi, pour le moins impressionnants. Intel annonce une consommation énergétique 2 fois supérieure, alors que les performances augmentent.

En jeu, les graphiques d’Intel indiquent jusqu’à 31% de gains par rapport à la première génération d’Arc, et jusqu'à 14% face à Strix Point d'AMD, mais surtout la prise en charge du ray-tracing sur les titres compatibles.

Avec le ray-tracing activié, on peut s’attendre à 30% de FPS supplémentaires par rapport à Strix Point d’AMD, et c’est effectivement à peu près ce que nous avons pu constater sur une démo de F1 2024.

L'autonomie des PC promet d'atteindre de nouveaux sommets

Cette efficacité énergétique supérieure se traduirait, selon Intel, par une autonomie plus généreuse sur les différents modèles d’ordinateurs portables de ses partenaires. Un PC aurait duré pas moins de 20,1 heures sur un benchmark simulant un cycle de productivité sur Office, contre 18,4 heures pour la même machine avec une puce de Qualcomm.

L’ordinateur équipé d’une puce Intel Core Ultra 288V aurait aussi duré 14 heures sur une seule charge sur le même benchmark, contre seulement 10,1 heures pour une machine similaire utilisant un processeur Strix Point d’AMD, le HX 370. Cette nouvelle génération promet donc clairement des records d’autonomie sur les PC portables, mais nous attendrons de pouvoir tester quelques modèles pour vérifier ces affirmations.

L’amélioration des performances graphiques et de l’autonomie sera surtout une bonne nouvelle pour les consoles portables, notamment la MSI Claw, qui souffrait de performances assez en retrait par rapport à ses rivales utilisant des puces AMD. Il reste maintenant à voir si Lunar Lake arrivera ou non à corriger le tir.

Notons également que les puces Lunar Lake sont les premières chez Intel à être compatibles Wi-Fi 7 (5 GHz). On retrouvera aussi du Bluetooth 5.4 et du Thunderbolt 4, mais toujours pas la nouvelle génération de Tunderbolt 5, pourtant annoncée l’année dernière. 2 ports Thunderbolt 4 seront obligatoires sur tous les ordinateurs équipés de ces nouvelles puces Intel.

Les PC Lunar Lake seront compatibles Copilot+

Evidemment, Intel s’est, lui aussi, beaucoup attardé que la partie NPU de ses nouveaux processeurs. L’entreprise annonce que ses puces Lunar Lake offrent un total de 120 TOPS pour l’IA, très loin des 34 TOPS de Meteor Lake. Le NPU à lui seul assure jusqu’à 48 TOPS (contre 10 pour Meteor Lake), tandis que le CPU monte à 5 TOPS et le GPU jusqu’à 67 TOPS.

Toutes les puces permettront donc bien aux ordinateurs portables d’être compatibles Copilot+, la nouvelle certification de Microsoft pour les machines proposant au moins 40 TOPS. Pour rappel, celles-ci offrent des fonctionnalités IA exclusives, dont notamment la très controversée Recall.

Prix et disponibilités

Intel prévoit de lancer ces processeurs Lunar Lake “Core Ultra 200V” le 24 septembre, et la bonne nouvelle, c’est que plusieurs constructeurs sont déjà prêts à sortir leurs PC portables. Plusieurs modèles sont dès à présent disponibles en précommande.

Intel place cette nouvelle génération Lunar Lake sur le segment premium, ce qui signifie qu’il faut s’attendre à des tarifs plus élevés que certains PC portables de 2024 tournant sous Meteor Lake. On en saura évidemment davantage ces prochains jours à mesures que les différents fabricants annonceront les premiers ordinateurs utilisant les Core Ultra 200V.