Fini les écrans dans la voiture, voici quand va arriver ce pare-brise

Les constructeurs automobiles explorent de nouvelles façons d’afficher les informations pour réduire les distractions au volant. Hyundai, en partenariat avec Zeiss, propose une approche inédite avec un pare-brise capable de tout afficher.

Cette année, les innovations en matière d’affichage automobile ont été nombreuses. À la Display Week 2024 à San Jose, des entreprises comme Tianma ont présenté des écrans OLED flexibles et coulissants, ainsi que des MicroLEDs de forme octogonale pour les tableaux de bord. De son côté, BMW a dévoilé le Vision Neue Klasse X, un SUV équipé de la technologie Panoramic Vision, qui projette des informations sur toute la largeur du pare-brise. Dans ce contexte, Hyundai et Zeiss proposent une nouvelle vision de l'affichage en transformant le pare-brise en une véritable surface de projection.

Les deux entreprises travaillent sur un “pare-brise holographique“, qui transforme entièrement le verre en une surface d'affichage. Cette innovation va bien au-delà des affichages tête haute traditionnels, souvent limités à la vitesse ou à la navigation. Avec ce système, le pare-brise pourrait afficher des menus, des informations de conduite, des vidéos pour les passagers, et même des appels vidéo, tout en restant transparent pour ne pas gêner la vision du conducteur.

Le pare-brise holographique de Hyundai pourrait remplacer les écrans traditionnels

Le fonctionnement de cette technologie repose sur un film ultra-fin et transparent, capable de projeter des hologrammes, appliqué directement sur le pare-brise. Un projecteur intégré au véhicule diffuse les images sur ce film, créant un affichage visible pour le conducteur et les passagers. L’un des atouts mis en avant par Hyundai et Zeiss est la capacité de séparer les contenus : le conducteur reçoit les informations de conduite essentielles, tandis que les passagers peuvent, par exemple, regarder des vidéos ou jouer, directement sur le verre.

Hyundai Mobis et Zeiss visent une production de masse de cette technologie dès 2027, avec des prototypes déjà en cours de test. Les commandes se feraient principalement par la voix ou par des gestes, ce qui permettrait de limiter les distractions visuelles. Hyundai n’est pas le seul à miser sur cette approche, d’autres constructeurs comme BMW explorant des concepts similaires. Si la technologie parvient à réduire réellement la distraction tout en offrant un fonctionnement plus immersif, elle pourrait bien redéfinir l'intérieur des voitures de demain en remplaçant les écrans traditionnels par une interface plus futuriste et intuitive.

Source : Zeiss