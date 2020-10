Tesla : les voitures d’Elon Musk passent désormais automatiquement les feux verts

Les voitures de Tesla passent désormais automatiquement aux feux verts. Grâce à une mise à jour de l'Autopilot, le véhicule repère quand les feux de signalisation sont verts sans la moindre action de la part du conducteur. Attention, cette fonctionnalité est réservée aux lignes droites.

Depuis avril 2020, les voitures Tesla sont capables de s'arrêter automatiquement devant un feu rouge. Par contre, l'Autopilot n'est pas capable de repérer quand les feux sont passés du rouge au vert. Pour reprendre la route, l'automobiliste doit appuyer brièvement sur l'accélérateur. Si le chemin est effectivement libre, la voiture reprend la route. De même, le pilotage automatique ne permet à la voiture de traverser une intersection où les feux de signalisation sont verts.

Une mise à jour de l'Autopilot vient de changer la donne, annonce Tesla sur son site web officiel. Le véhicule n'a plus besoin de «confirmation explicite de conduite» pour traverser une intersection lorsqu'un feu est déjà vert.

Sur le même sujet : Tesla Model Y – une mise à jour vendue 2000$ permet de passer de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes

L'Autopilot des Tesla repère désormais les feux verts

Attention, cette nouveauté ne fonctionne que dans le cas où la voiture doit continuer tout droit. Si votre itinéraire vous oblige à prendre un virage dans l'intersection, vous devrez appuyer brièvement sur l'accélérateur pour indiquer à la voiture que la route est libre.

“Nous continuons d'apprendre de notre flotte de voitures avec le temps” explique Tesla. La firme d'Elon Musk souligne que la traversée d'une intersection avec l'Autopilot se fera de plus en plus naturelle avec le temps. Pour l'heure, ces nouveautés sont réservées aux voitures inscrites au programme bêta-test Early Access de l'Autopilot aux États-Unis.

Actuellement, l'Autopilot ne propose pas encore de conduite 100% autonome. Aux dernières nouvelles, le pilotage entièrement automatique sera disponible sur les Tesla membres du programme beta d'ici le mois de novembre 2020.

Elon Musk teste déjà cet Autopilot amélioré en version Alpha sur son véhicule personnel depuis plusieurs mois. “Je suis presque arrivé au stade où je peux aller de chez moi au travail sans aucune intervention, malgré des travaux et des situations très variées” détaille Elon Musk. On vous en dit plus dès que possible.