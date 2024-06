Tesla rappelle 125 000 voitures à cause d’un défaut de la ceinture de sécurité

Le constructeur de véhicules électriques vient de rappeler 125 227 voitures de différents modèles en raison d'un problème potentiellement dangereux lié au système d'avertissement des ceintures de sécurité, ce qui porte un nouveau coup au bilan de sécurité de Tesla.

Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), les 125 227 véhicules concernés par ce nouveau rappel peuvent ne pas activer le voyant et le carillon de la ceinture de sécurité lorsque le conducteur n'est pas attaché, ce qui constitue une violation des exigences fédérales en matière de sécurité.

Le rappel concerne un large éventail de la gamme Tesla, couvrant près d'une décennie de production. Les modèles concernés comprennent certaines Model S 2012-2024, Model X 2015-2024, Model 3 2017-2023 et Model Y 2020-2023. Ce dernier rappel vient s'ajouter à la liste croissante des problèmes de sécurité de Tesla, ternissant encore un peu plus la réputation du constructeur automobile en matière de technologie de pointe et d'innovation.

Tesla doit rappeler ses voitures, mais pas au garage

Le système d'alerte de la ceinture de sécurité est un dispositif de sécurité essentiel conçu pour alerter les conducteurs lorsqu'eux-mêmes ou leurs passagers ne sont pas correctement attachés, réduisant ainsi le risque de blessure en cas de collision ou de manœuvre brusque. Le fait que Tesla n'ait pas remédié rapidement à ce défaut pourrait avoir de graves conséquences, car un conducteur ou un passager non attaché serait exposé à un risque nettement plus élevé de blessures, voire de décès, en cas d'accident.

Pour remédier à ce problème, Tesla prévoit de mettre à jour le logiciel des véhicules concernés afin de modifier le mode de fonctionnement du système d'avertissement du port de la ceinture de sécurité. Au lieu de s'appuyer sur les capteurs de poids des sièges, le système sera mis à jour pour détecter si la ceinture de sécurité est bouclée ou non lorsque le véhicule est mis en marche. Cette mise à jour logicielle devrait commencer à être diffusée en juin, afin de garantir que le système d'alerte de ceinture de sécurité fonctionne comme prévu et respecte les réglementations fédérales en matière de sécurité.

Il s’agit là de l’une des plus grandes forces de Tesla. Plutôt que de devoir retourner au garage comme certains autres véhicules, Tesla a juste à déployer une mise à jour pour corriger la plupart des problèmes de ce genre. Ces « rappels » sont donc beaucoup moins contraignants que chez la concurrence, qui doit souvent faire appel aux concessionnaires pour résoudre les soucis.

Tesla enchaîne les rappels ces derniers mois

Ce dernier rappel rappelle une fois de plus les problèmes de sécurité qui entourent les véhicules Tesla et l'approche adoptée par l'entreprise pour remédier aux défauts potentiels. Il y a un peu plus d'une semaine, le constructeur automobile a procédé au rappel de 110 000 véhicules Model X en raison de problèmes liés au détachement des ceintures de sécurité alors que les voitures étaient en mouvement, un problème qui avait été signalé dès 2023.

Les antécédents de Tesla en matière de sécurité sont loin d'être exemplaires. En 2023, l'entreprise a été contrainte de rappeler près de deux millions de véhicules aux États-Unis en raison de préoccupations concernant la sécurité de sa technologie d'aide à la conduite Autopilot, qui a été liée à de nombreux accidents et décès. En outre, Tesla a dû faire face à plusieurs autres rappels au cours des derniers mois, dont un en janvier affectant plus de 200 000 véhicules en raison d'un problème logiciel qui empêchait les caméras de recul de fonctionner correctement.

Alors que Tesla continue de se débattre avec ces problèmes de sécurité récurrents, la confiance des consommateurs dans la capacité de la marque à fournir des véhicules fiables et sûrs risque d'être encore plus érodée. Cependant, rappelons aussi que des rappels aussi massifs ne se produisent pas que chez Tesla, et que le constructeur automobile est souvent bien plus surveillé que d’autres concernant ses rappels.