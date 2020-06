Tesla Roadster : l’option SpaceX lui permettrait de passer de 0 à 100 km/h en 1 seconde

Le Tesla Roadster aura une option SpaceX comme l’a révélé Elon Musk : des propulseurs à gaz froid permettraient ainsi au véhicule de booster son accélération. Un YouTubeur a ainsi confirmé au prix de quelques calculs que le 0-100 km/h pourrait être atteint en à peine plus d’une seconde.

Parmi les projets fous d’Elon Musk qui risquent bien de devenir réalité, on vous présente l’option « SpaceX » du Tesla Roadster. Dans plusieurs interview, et posts Twitter, a bel et bien teasé l:arrivée de cette option. Concrètement il s’agirait de mettre des propulseurs de fusée Falcon 9 à gaz froid (celles utilisées sur les flancs de la fusée pour corriger sa trajectoire) derrière la plaque d’immatriculation.

Lire également : Elon Musk veut faire voler la Tesla Roadster grâce aux propulseurs de SpaceX

Tesla Roadster, une voiture « injuste pour les autres »

En cas de besoin, un système pivotera la plaque pour révéler les tuyères – du gaz sous pression s’en échappera, donnant par la même occasion au véhicule un grand coup d’accélération. Alors que le Tesla Roadster standard fait le 0-100 km/h en à peine 2.1 secondes, cette performance pourrait être atteinte en à peine plus d’une seconde. Grâce aux infos distillées par Elon Musk, la chaîne YouTube Engineering Explained a réussi à la fois à confirmer les dires d’Elon Musk et d’en déduire quelques infos supplémentaires sur cette voiture un peu spéciale.

Selon les calculs du youtubeur, le véhicule ferait à peine moins de 2 tonnes ce qui permettrait une accélération conventionnelle pouvant atteindre 1.44 G. Grâce à la poussée des propulseurs à gaz froid, l’accélération pourrait atteindre jusqu’à 2.5 G, ce qui se rapproche des prédictions d’Elon Musk. Avec de telles performances, le Tesla Roadster option SpaceX sera, de loin, le véhicule en production le plus rapide au monde avec un 0-60 miles par heure en seulement 1.1 secondes.

Reste que d’aucuns parmi nos lecteurs se demanderont « mais pourquoi se donner tant de mal » ? En fait, il y a derrière une stratégie au long cours. La raison d’être de Tesla est d’accélérer la transitions vers les énergies renouvelables dans le transport. Plutôt que de partir de véhicules entrée de gamme, Elon Musk veut d’abord donner aux véhicules électriques une image de luxe et d’excellence.

En innovant avec cette option SpaceX, l’entrepreneur fait passer l’idée qu’au delà de certaines performances les voitures thermiques sont peu de choses face à des voitures électriques comme le Tesla Roadster. Il affirme d’ailleurs son intention de délivrer des promesses « injustes pour les autres voitures ».