Cette Tesla a compris la valeur de l’argent, elle a attendu que le péage soit payé avant de redémarrer

Tesla poursuit le développement de sa conduite autonome avec de nouveaux cas inédits. Un véhicule a été vu quittant un péage sans intervention humaine. Une avancée qui montre à quel point le FSD progresse vers l’autonomie totale.

Tesla accélère les déploiements liés à sa technologie de conduite autonome. Il y a quelques jours, l’entreprise annonçait une mise à jour majeure pour les véhicules particuliers. Cette version rapprochera les voitures classiques de celles utilisées pour les robotaxis à Austin, qui n’ont besoin ni d’un volant, ni d’un conducteur. L’objectif est clair : rendre les véhicules capables de se déplacer sans assistance, même dans des conditions complexes.

Un nouveau scénario vient justement d’être maîtrisé par la dernière version du logiciel. Un Model Y équipée du FSD a été filmé quittant seul un péage, juste après une transaction manuelle. Tesla a intégré cette situation aux cas limites que son IA doit reconnaître. Ce type de scène, autrefois impensable pour un système autonome, fait désormais partie des éléments que le programme sait gérer sans aide extérieure.

La scène se déroule au niveau d’un péage ou d’un point de paiement routier. Une fois le paiement effectué par le conducteur, le véhicule ne reçoit ni signal vert ni ordre vocal. À la place, les caméras latérales et frontales du Model Y analysent le geste de la personne au guichet, observent l’échange et estiment que la transaction est terminée. Ce dernier redémarre ensuite tout seul, sans aucune intervention. Aucune barrière ne se lève, ce qui prouve que la décision a été prise uniquement sur la base des images analysées par le logiciel.

Ce cas de figure fait désormais partie d’une longue liste de situations complexes traitées par le FSD, comme les virages non protégés, les obstacles dynamiques ou les freinages à haute vitesse. Il illustre l’ambition de Tesla d’amener ses voitures vers le niveau 4 d’autonomie. Pour les utilisateurs européens, une première autorisation entrera en vigueur le 26 septembre 2025. Elle permettra l’activation de la conduite autonome sur autoroute, une étape clé avant une éventuelle ouverture en zone urbaine. Les véhicules plus anciens équipés du matériel HW3, eux, restent en retrait, car les améliorations ne leur sont pas toujours accessibles.

FSD 13.2.9 pulls up to a toll booth, waits for me to complete my transaction, then pulls away without a gate. 😳 Incredible. https://t.co/OsH1YAY8Ty pic.twitter.com/9hWAbLNrVa

— Dirty Tesla (@DirtyTesLa) July 27, 2025