Tesla va bientôt dépasser Apple, Elon Musk en est certain !

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de Tesla, le PDG Elon Musk a réaffirmé que la société pourrait un jour « dépasser de loin la capitalisation boursière actuelle d'Apple ».

Nous sommes habitués à découvrir régulièrement les affirmations assez extravagantes d’Elon Musk concernant les objectifs de ses différentes sociétés, et la nouvelle du jour concerne Tesla. Le constructeur américain a tenu sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2022, après la publication de sa lettre aux actionnaires.

Au cours de cet appel, le PDG Elon Musk a déclaré qu'il voyait l'entreprise devenir plus importante qu'Apple et Saudi Aramco réunis. L’entreprise américaine pourrait bien réussir cet exploit si elle continue à battre des records de ventes de voitures électriques. Au troisième trimestre 2022, Tesla a par exemple livré 343 830 véhicules électriques. En 2023, le total des livraisons devrait excéder les 2 millions d’unités à travers le monde.

Tesla peut-il vraiment valoir plus qu’Apple en bourse ?

En mai 2017, alors que la capitalisation boursière de Tesla n’était que de 51 milliards de dollars, Elon Musk avait déjà assuré aux journalistes et aux actionnaires que Tesla allait rapidement atteindre le même niveau que le géant Apple, qui pesait à cette époque 700 milliards de dollars. L’objectif avait été fixé à 2025, mais l’entreprise d’Elon Musk l’a finalement atteint trois ans plus tôt, en 2022. Plus tôt cette année, Tesla avait même dépassé la barre des 1000 milliards lorsque le cours de l’action avait atteint son pic.

Le problème, c’est que Tesla est effectivement arrivé à atteindre ces 700 milliards de dollars de capitulation boursière, mais Apple culmine aujourd’hui à 2300 milliards de dollars. Elon Musk ne se contente donc pas cette fois-ci de dire que Tesla vaudra un jour plus de 2000 milliards de dollars, mais que son entreprise dépassera Apple. « Maintenant, je suis d'avis que nous pouvons dépasser de loin la capitalisation boursière actuelle d'Apple », a-t-il poursuivi.

Tesla a donc beaucoup de chemin à faire avant d’espérer pouvoir rattraper un tel retard sur le géant technologique. Certains analystes avaient récemment affirmé que la valeur boursière de Tesla pourrait fortement augmenter dans les prochaines années, et même atteindre les 4000 milliards de dollars entre 2025 et 2030.