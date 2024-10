Tesla rappelle encore tous les Cybertrucks, cette fois à cause d’un bug très gênant

Tesla vient d’annoncer un rappel massif de ses Cybertrucks, qui sont face à un problème de sécurité touchant la majorité des véhicules produits.

Tesla a lancé un rappel pour la quasi-totalité des Cybertruck en circulation, à cause d’un problème affectant la caméra de recul. Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’image de cette dernière ne s’affiche pas toujours dans le délai de deux secondes imposé par les réglementations de sécurité. Ce dysfonctionnement peut rendre les manœuvres plus risquées pour les conducteurs, car la vue arrière est connue pour être compliquée dans ce véhicule.

Le souci survient quand le système d’infodivertissement se redémarre avant d’avoir terminé son arrêt complet, retardant ainsi l’image de la caméra arrière lors des marches arrière. Contrairement au rappel d’avril 2024, où Tesla avait dû fixer la pédale d'accélérateur avec un simple rivet – une solution rapide mais peu professionnelle – la marque propose cette fois une mise à jour à distance. Cela permet aux utilisateurs de ne pas passer par un atelier, évitant ainsi les désagréments associés à une intervention physique.

Tesla déploie une mise à jour pour corriger le problème de la caméra de recul

Ce nouveau rappel concerne environ 27 185 Cybertruck fabriqués entre novembre 2023 et septembre 2024, ce qui inclut presque toute la production du modèle jusqu’à présent. Pour résoudre le problème, Tesla a donc opté pour une mise à jour logicielle déployée à distance, une méthode qui permet de corriger le dysfonctionnement sans nécessiter de visite en atelier. Ce type de correctif rapide est devenu un atout pour la marque, car il permet de répondre efficacement à des problèmes techniques sans engendrer trop d'inconvénients pour les utilisateurs.

Le Cybertruck continue de susciter l'intérêt pour son design innovant et ses fonctionnalités, mais ces rappels successifs inquiètent les utilisateurs. Tesla s’efforce de renforcer la sécurité et la fiabilité de ses véhicules, mais les solutions adoptées par le constructeur, comme celle de la pédale en avril, font parfois polémique. Cette mise à jour, bien que rapide et pratique, doit montrer qu'elle peut offrir une solution durable. L’enjeu est de taille pour le constructeur, car ces correctifs influencent directement la perception de la qualité de ses véhicules sur le long terme.