Tesla porte plainte contre le fabricant de cet accessoire, il serait très dangereux

Le constructeur automobile Tesla poursuit un fabricant d'accessoire en justice. Selon lui, son produit est dangereux pour les voitures électriques ainsi que pour les bornes de recharge.



Vous qui possédez une voiture électrique, vous savez qu'une fois branché à un câble de recharge, votre véhicule est immobilisé tant que celui-ci n'est pas débranché manuellement au préalable. Un système de sécurité empêche en effet les conducteurs de partir alors que la charge est en cours. L'objectif est simple : éviter l'arrachement du câble, ce qui peut endommager à la fois l'automobile et la borne. Dans certains cas, cette fonction peut se retourner contre vous.

Si vous avez besoin de partir en urgence, par exemple quand une personne mal intentionnée s'approche de vous alors que vous attendez que la charge se termine, vous êtes bloqué. C'est en se basant sur cette situation que la société EVject a mis au moins son accessoire du même nom.

Compatible avec les chargeurs Tesla et venant se brancher entre la voiture et le câble, il s'éjecte dès que vous avez roulé suffisamment loin. Il faut juste arrêter la charge depuis l'écran de contrôle au préalable. Une bonne idée, mais qui n'est pas au goût d'Elon Musk visiblement.

Tesla estime que cet accessoire est dangereux pour les voitures et les bornes de recharge et porte plainte

Le constructeur américain poursuit EVject en justice, considérant son accessoire comme “très dangereux et [présentant] un risque élevé de blessures corporelles et/ou matérielles“. Tesla a testé l'EVject sur l'un de ses Superchargeurs et a constaté que le produit atteignait une température de 100° Celsius lors d'une recharge rapide à 420 A. Un résultat inacceptable pour le fabricant automobile qui ne veut plus entendre parler du connecteur.

Tesla demande à la cour de justice de Californie d'interdire à EVject de dire que son produit est sûr, de bannir son importation aux États-Unis et d'infliger à l'entreprise une amende de 75 000 $ (environ 69 000 €). À l'heure où nous écrivons ces lignes, EVject n'a pas fait de commentaire.