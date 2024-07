Cet accessoire pour véhicule électrique peut vous sauver la vie, et le concept est tout bête

Un nouveau dispositif appelé EVject pourrait révolutionner la sécurité des conducteurs de véhicules électriques. En cas d'urgence, il permet de partir rapidement d’un point de chargement sans sortir de sa voiture.

Lorsqu'un véhicule électrique est branché pour se recharger, il est impossible de le mettre en marche et de conduire. Cela est dû à une fonctionnalité de sécurité intégrée. Cette dernière empêche le conducteur de partir en arrachant le câble, ce qui pourrait endommager à la fois le véhicule, le chargeur, et provoquer des accidents.

Cependant, cette sécurité peut poser des problèmes en cas d'urgence. Si une situation dangereuse survient pendant que le véhicule est en charge, le conducteur doit sortir de la voiture, le débrancher, puis revenir dans l’habitacle pour partir. En cas d'agression, par exemple, de tentative de vol ou d'accident soudain, cette procédure peut prendre trop de temps et mettre l'utilisateur en danger. Une entreprise américaine propose maintenant une solution à ce problème.

Ce connecteur éjectable se sépare en deux parties en cas d'urgence

En cas d’urgence, EVject, permet aux conducteurs de partir rapidement sans avoir à débrancher manuellement sa voiture. Ce dernier a été développé par une entreprise américaine spécialisée dans les accessoires pour véhicules électriques. Ce dispositif éjectable se branche entre le chargeur et le VE. En appuyant sur un bouton dans l’habitacle, le conducteur peut déverrouiller la connexion et démarrer immédiatement afin de partir en urgence en toute sécurité.

Actuellement, le EVject est compatible avec les chargeurs Tesla (connecteur NACS) et les connecteurs CCS1 (Amérique du Nord) et CCS2 (Europe) sont disponibles sur leur page officielle. Le dispositif utilise les broches de communication du port de charge pour simuler le débranchement du connecteur et permettre au conducteur de démarrer le véhicule.

Sur le même sujet – Ce kit pour Tesla coûte moins de 500 euros. Mais il règle définitivement l’un des plus gros problèmes des voitures

Lors de cette opération, le EVject se sépare en deux morceaux pour protéger le véhicule et le chargeur. Vendu à 183,69 € sur certains sites, il pourrait devenir un outil indispensable pour les conducteurs soucieux de leur sécurité. Cet accessoire est particulièrement utile pour ceux qui chargent leur véhicule dans des endroits isolés ou mal éclairés, où le risque de danger est plus élevé. Il offre une tranquillité d'esprit supplémentaire pour les utilisateurs qui se retrouvent souvent seuls la nuit.

Source : evject