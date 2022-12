Tesla n’aime pas le froid, Le Poco F5 s’affiche avant l’heure, c’est le récap’

Il n'arrive pas à recharger sa Tesla Model S à cause du froid, la fiche technique du Poco F5 se fait la belle, l'Explorateur de fichiers de Windows 11 va gagner en stabilité, c'est parti pour le récapitulatif de la veille.

Dernière ligne droite avant la fin d'année. Si dans quelques jours nous célébrerons le Nouvel An, ce n'est pas pour autant que l'actualité tech se repose sur ses lauriers et attend le passage à 2023 pour afficher son effervescence. Ainsi, le Poco F5 de Xiaomi recommence à faire parler de lui, lui qui devrait avoir de sérieux atouts pour conquérir le coeur de nombreux utilisateurs. Un futur hit en puissance dans le monde des smartphones de milieu de gamme ?

De son côté, Windows 11 va quant à lui bénéficier d'une refonte de l'Explorateur de fichiers. Pas de nouveau design en vue, mais une modification technique importante, qui devrait offrir au système d'exploitation une meilleure stabilité et une rapidité accrue.

Enfin, nous n'avons pas résisté à l'envie de vous parler des déboires d'un utilisateur de Tesla, qui n'a pas pu recharger sa voiture électrique à temps… À cause du froid ! On vous explique tout cela dans notre récapitulatif du jour, c'est parti.

L'Explorateur de Windows 11 va connaître une grosse amélioration

Bien que Microsoft s'attache à parfaire ici et là l'esthétisme de Windows 11, le géant de Redmond n'en oublie pas pour autant la stabilité et la rapidité du système d'exploitation et de ses applications. Ainsi, le fonctionnement de l'Explorateur de Fichiers va prochainement être totalement revu et corrigé, notamment en ce qui concerne ses dépendances aux autres processus de l'OS. Rassurez-vous, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, et on vous explique tout dans notre article en lien ci-dessous.

En savoir plus : Windows 11 va devenir plus rapide et plus stable grâce à un Explorateur de fichiers amélioré

Le Poco F5 pourrait être le meilleur milieu de gamme de 2023

Si la fiche technique du Poco F5 avait déjà été dévoilée il y a quelques semaines, voici que de nouveaux éléments viennent de fuiter. Et il se pourrait bien que Xiaomi détienne son futur best-seller. Processeur surpuissant, batterie hors norme, écran de large définition… On a vraiment hâte que le constructeur dévoile officiellement son smartphone, afin de pouvoir vous en livrer un test complet.

En savoir plus : Poco F5 – la fiche technique dévoilée, Xiaomi va envoyer du lourd en 2023

Son Noël est gâché parce que sa Tesla ne se recharge pas à cause du froid

Pas de chance pour ce présentateur radio, qui a été contraint d'annuler les festivités de Noël. À 24 heures de l'événement, il a été incapable de recharger sa Tesla Model S. Selon lui, la cause de son malheur est due au froid. Et plus la température baissait, plus la charge de la batterie diminuait, alors que le véhicule était branché à une borne Supercharger.

En savoir plus : Tesla – sa voiture électrique refuse de se recharger à cause du froid, il reste bloqué pour Noël