Tesla : l’Autopilot est très sûr selon ce rapport du constructeur, mais il y a un mais

Tesla vient de publier son dernier rapport sur la sécurité de son système Autopilot. Selon les résultats, la technologie est de plus en plus sûre. Pourtant, il convient de prendre cette conclusion avec des pincettes. Voici pourquoi.



Cela fait déjà quelques années que les voitures se conduisent toutes seules ou presque. Les modèles Tesla sont connues pour ça notamment. Tous possèdent l'Autopilot de série, à ne pas confondre avec le FSD (Full Self-Driving), qui lui est en option.

L'Autopilot peut faire accélérer, freiner et tourner le véhicule seul, mais vous devez garder les mains sur le volant. Le FSD permet de le lâcher, même si vous devez bien sûr rester vigilant pour réagir en cas de problème.

Depuis 2018, le fabricant publie régulièrement des rapports sur la sécurité de l'Autopilot. Le dernier vient d'arriver et il se concentre sur le 3 trimestre 2024. Les chiffres sont encourageants de prime abord : la firme a enregistré un accident tous les 11,4 millions de kilomètres parcourus par les Tesla utilisant l'Autopilot. Pendant la même période l'an dernier, on était à un tous les 9,5 millions de km. L'amélioration est donc notable. Cependant, on ne peut donner de conclusion définitive en l'état.

Tesla affirme que son Autopilot est sûr, il y a pourtant un doute

Le problème est que les résultats obtenus manquent de nombreux détails pour les interpréter correctement. Tesla parle d'accident sans préciser leur gravité, s'ils ont été mortels ou non, si la faute revient au conducteur ou à la voiture, ou encore dans quelles conditions ils sont survenus (météo, type de route, nombre de personnes impliquées…).

Lire aussi – La conduite autonome de Tesla gagne en fluidité, mais ce test pointe des failles importantes

Il faut donc prendre le rapport avec un grain de sel. D'autant que l'Autopilot de Tesla a été mis en cause dans plusieurs accidents ces dernières années, dont 13 mortels. L'entreprise d'Elon Musk a finalement été déclarée non coupable pour les décès, mais l'enquête a tout de même conclu à une insuffisance du système en matière d'avertissements notamment.

Une nouvelle investigation a d'ailleurs été lancée par la NHTSA américaine (National Highway Traffic Safety Administration) pour évaluer l'efficacité des corrections appliquées par Tesla à ce propos. Les conclusions ne sont pas encore connues.