Tesla : la nouvelle Model 3 se dévoile avec une calandre remaniée et sans feux de brouillard

Depuis plusieurs jours, les images de la nouvelle version de la Model 3 de Tesla abondent sur la Toile. Même si les véhicules présentés sont recouverts d’une housse, assez de détails restent visibles pour que les plus fins connaisseurs de Tesla puissent en tirer des enseignements.

Le marché des voitures électriques est en pleine ébullition, et Tesla, l’entreprise qui enregistre le plus de bénéfices dans ce domaine, rencontre une concurrence toujours plus féroce. Pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, Ford a baissé le prix de sa Ford Mustang E-Mach pour vous faire bénéficier du bonus écologique. Tesla réplique en accordant un gros rabais sur plusieurs modèles, puis en remodelant l’une de ses références les plus populaires, la Model 3. Les clichés d’un prototype ont fuité cette semaine, et des sources proches de la compagnie affirment qu’ils sont fiables.

Suspected Project Highland #Model3 spotted testing in Palo Alto pic.twitter.com/zk8jCAVyVT — The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) April 13, 2023

Selon Teslascope, les images publiées sur les réseaux représentent bien le Project Highland, la nouvelle version de la Tesla Model 3. Sa calandre a eu droit à un lifting, de même que ses phares. Ils ressemblent beaucoup à ceux proposés sur la Model S. Les feux de brouillard semblent avoir purement et simplement disparu. Certains internautes s’avancent à dire que la voiture sera également plus efficiente et moins chère que la version actuelle dont le prix, à l'instar des Model X, S et Y, a pourtant drastiquement baissé.

La Tesla Model 3 adoptera des finitions un peu moins premium pour faire baisser les coûts de production

L’habitacle n’est pas visible, mais selon des sources proches du dossier, il devrait lui aussi connaître quelques évolutions. Comme Tesla cherche à baisser ses coûts de production pour proposer des voitures plus abordables, la Model 3 pourrait être pourvue de nouveaux sièges et abandonner la finition en bois au profit d’un revêtement en tissu en guise de garniture.

La Model 3 est la voiture préférée des clients de la marque américaine, juste après la Model Y. La rumeur court selon laquelle la Model 3 nouvelle version devrait être officialisée au troisième trimestre 2023.

Source : Inside Evs