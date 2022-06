Elon Musk avoue détester être le PDG de Tesla et SpaceX

Dans une interview donnée au Silicon Valley Tesla Owners Club, Elon Musk admet détester être PDG et qu’il donnerait volontiers sa place à quelqu’un d’autre. Pour appuyer son propos, il raconte comment 2008 a été une année très difficile, notamment à cause des lancements ratés de SpaceX et de l’impact de la crise économique.

« Je n’aime pas être un PDG », avoue Elon Musk lors d’une interview donnée au Silicon Valley Tesla Owners Club. Une affirmation un brin étonnante de la part du milliardaire qui dirige plusieurs sociétés et semble vouloir lancer un nouveau projet chaque année, mais qu’il explique par sa volonté d’être « responsable des questions relatives aux produits, telles que la technologie et la conception ».

Toutefois, il l’affirme haut et fort : il laisserait volontiers sa place à qui veut. Est-ce à cause des scandales causés régulièrement par ses tweets ? Ou la pression liée à ses responsabilités ? Il semblerait que la raison soit avant tout — surprise — d’ordre financier. En effet, pour appuyer son propos, le milliardaire relate ses premières années en tant que PDG de Tesla, et notamment l’année 2008 qui a été un véritable « cauchemar » pour lui.

Elon Musk laisserait bien sa place de PDG à quelqu’un d’autre

Elon Musk explique ainsi que 2008 a été l’année d’un troisième échec pour le lancement d’une fusée SpaceX. Or, l’entreprise n’avait alors assez de fonds que pour trois essais. Pendant ce temps, la crise économique éclate et impacte durablement les finances du milliardaire, qui se retrouve alors contraint de puiser dans les 40 millions de dollars touchés grâce à la vente de PayPal pour relancer ses entreprises.

Qu’en est-il de Tesla ? À cette époque, la trésorerie de l’entreprise est elle aussi dans une mauvaise passe, alors que la production est encore loin de commencer. Finalement, tout se terminera bien pour Elon Musk, qui explique que « si le quatrième [lancement] avait échoué, SpaceX serait définitivement condamné. » Si aujourd’hui le PDG se montre particulièrement optimiste, la réalité semble tout autre. Depuis l’année dernière, SpaceX est au bord de la faillite, tandis que Tesla s’apprête à licencier 10 000 employés pour raisons économiques.

Source : ithome