Cybertruck : le pick-up futuriste de Tesla est-il vraiment bulletproof ? Un youtubeur a fait le test

Un youtubeur a décidé de tester la capacité de la carrosserie du Tesla Cybertruck à arrêter les balles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa démonstration, même imparfaite, est un rien plus convaincante que le test raté d’Elon Musk sur les vitres du pick-up.

Le Tesla Cybertruck est une excellente proposition. Le pickup futuriste dont le prix démarre à 39 900 dollars adopte un design radical avec une armature en acier 304 tout en angles qui simplifie la fabrication du véhicule. Tout en le rendant extrêmement solide, en tout cas sur le papier.

Le Cybertruck n’est pas totalement bulletproof, mais sa solidité sera quand même exceptionnelle

Car si vous vous souvenez de la présentation, vous savez que la démonstration de la solidité du véhicule ne s’est pas vraiment passée comme prévu. Elon Musk ne se contente pas de dire que le Cybertruck est durable. Le véhicule est à l’épreuve de l’apocalypse, ce qui valait bien de le vendre comme « bulletproof« .

Un terme un peu « over the top » dirons-nous, pour la plupart des clients Tesla. D’autant que lorsque l’assistant d’Elon Musk a tenté de démontrer la résistance des vitres en y projetant des balles en nickel, le verre soit disant bulletproof s’est lamentablement cassé… à chaque essai. Pour autant il ne faudrait pas prendre cela comme un signe de « fragilité ».

Tout dans ce véhicule respire solidité et durabilité. Un Youtubeur a d’ailleurs mis à l’épreuve le même acier 304 de sa carrosserie avec un long-rifle. Et le résultat est sans appel : malgré plusieurs tentatives, une seule balle est parvenue à traverser le métal comme vous pouvez le voir dans la vidéo en fin d’article. On ne conseillera donc pas forcément d’utiliser le Cybertruck sur des théâtres de guerre.

Mais les futurs clients du véhicule peuvent au moins être sûrs d’une chose : le Cybertruck est bien plus solide que les autres véhicules du marché, à défaut d’être réellement 100% indestructible. Que pensez-vous du Cybertruck ? Vanter sa solidité à l’épreuve des balles était-il vraiment une bonne idée ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article.