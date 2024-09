Tesla déploie la conduite autonome sur son Cybertruck, avec cette subtilité à prendre en compte

La conduite entièrement autonome supervisée de Tesla commence à arriver sur les premiers Cybertruck. Mais le déploiement est pour l'instant progressif.

Elon Musk avait suggéré en mai dernier que le Full Self-Driving (FSD) Supervised, ou conduite entièrement autonome supervisée, serait disponible sur le Cybertruck dès le mois de juin 2024. Finalement, Tesla n'a pas été en mesure de délivrer aussi tôt et le constructeur avait alors promis un lancement pour le mois de septembre.

Pour quelques jours près, le fabricant tient sa parole, même si tous les possesseurs d'un Cybertruck ne vont pas pouvoir accéder à la conduite entièrement autonome supervisée tout de suite. Cette fonctionnalité est en effet accessible avec la version 12.5.5 du FSD, poussée avec la mise à jour logicielle 2024.32.20, qui n'est pour l'instant déployée qu'en accès anticipé auprès de quelques utilisateurs.

Le FSD Supervised bientôt en Europe ?

Tesla ajoute au compte-goutte ses technologies à son Cybertruck. Le FSD Supervised va progressivement être rendu disponible à plus de conducteurs, qui peuvent déjà compter sur le système d'assistance au stationnement de la marque. La fonction Smart Summon, qui permet d'appeler son véhicule à soi, n'est par contre pas encore prise en charge par l'imposant pickup électrique.

Pour des questions légales, Tesla a renommé plusieurs fois ce qui s'appelle désormais la conduite entièrement autonome supervisée. On ne parle plus d'Autopilot ou de conduite entièrement autonome, car les conducteurs doivent avoir pleine conscience qu'ils doivent rester concentrés et prêts à reprendre le contrôle de leur véhicule à tout moment. Tesla parle même d'un “système d'assistance à la conduite pratique qui est destiné à être utilisé uniquement avec un conducteur pleinement attentif” et qui “ne transforme pas une Tesla en véhicule autonome”.

Le Full Self-Driving Supervised est pour l'instant exclusif aux États-Unis et au Canada, mais le constructeur automobile a confié il y a peu viser un lancement en Europe dès le premier trimestre 2025. Si Tesla est prêt à gérer un tel déploiement sur sa flotte européenne dans les prochains mois, il est encore très incertain que l'entreprise obtienne les autorisations nécessaires à temps.

Source : Inside EVs