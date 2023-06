Tesla dégringole de 50 places dans le classement des meilleures entreprises

À en croire ce sondage organisé par Axios, l’image de Tesla se dégrade de plus en plus. Le site a sondé plus de 16 000 Américains sur l’image qu’ils se font des compagnies, marques et autres multinationales.

Axios a entrepris de sonder les Américains sur l’image qu’ils se font des compagnies les plus connues. La procédure est simple et plutôt fiable et éprouvée : on leur demande de citer deux marques qui, selon eux, ont aujourd’hui la meilleure réputation, et les deux pires. « Toutes les nominations sont compilées dans une liste globale afin de déterminer les entreprises “les plus visibles”. Les filiales et les marques sont comptabilisées au sein de la société mère afin d’obtenir le nombre total de nominations pour chaque entreprise ».

À lire — Tesla signe un accord historique, un pas de plus vers le chargeur universel

Les résultats du sondage sont catastrophiques pour Tesla. Sur les 100 entreprises inscrites au classement, la marque de voitures électriques est celle qui perd le plus de place en un an. Tesla perd 50 places et chute de la 12e place en 2022, à la soixantième aujourd’hui. Tesla obtient un score agrégé de 74,3 sur 100. Cela pourrait être pire ; le dernier du classement est The Trump Organization, avec 52,9 points, mais le problème c’est que la mauvaise image de la compagnie n’est pas due à la qualité de ses produits.

Tesla chute de 50 places au classement des meilleures compagnies

Chaque compagnie est évaluée sur neuf critères, dont le caractère, la trajectoire, la confiance, la culture d’entreprise, l’éthique, la citoyenneté, la vision, la croissance, ses produits et services. Tesla obtient des notes honorables dans tous les critères techniques et économiques (81 sur 100 dans les produits et services), mais c’est au niveau du caractère, de la confiance et du civisme que le bât blesse. Certes, les ventes de voitures électriques s’envolent, et Tesla est le premier bénéficiaire de cette envolée, avec la Model Y, notamment, mais la compagnie souffre tout de même d’un problème d’image.

Notons que de tous les fabricants d’automobiles, c’est Toyota qui possède la meilleure image : le Japonais se classe 6e au général, avec 81 points. La « meilleure » compagnie aux yeux des Étasuniens est Patagonia, avec 83,5 points et des scores à l’avenant sur tous les critères.

Source : Axios