Windows 11 va perdre des options de l’Explorateur de fichiers, l’Europe veut imposer les batteries amovibles, c’est le récap

Microsoft simplifie l’Explorateur de fichiers de Windows 11, l’Europe va rendre les batteries amovibles obligatoires, une autre grosse plateforme de streaming pirate fait ses adieux, c’est le récap !

Ce jeudi 15 juin 2023, nous avons publié le test complet du Razr 40 Ultra, le smartphone pliable de Motorola destiné à concurrencer les Galaxy Z de Samsung, nous avons également appris que malgré les apparences, 2 Français sur 3 ne font pas confiance aux influenceurs. On retient surtout que les expériences de Microsoft avec l’Explorateur de fichiers de Windows 11 commencent à certains des testeurs, que l’Europe va prendre des mesures concrètes pour lutter contre l’obsolescence programmée des smartphones. Enfin, nous aurons une pensée pour la communauté du piratage de contenu, qui perd avec Soap2Day un très gros représentant.

Microsoft veut simplifier l’Explorateur de fichiers et fait des mécontents

Certains testeurs de la Build 23481 de Windows 11, déployée sur le canal Dev du programme Insiders, n’ont que peu apprécié le changement opéré par Microsoft dans les Options des dossiers accessibles dans l’Explorateur de fichiers. Des paramètres essentiels pour les techniciens informatiques ont disparu de la circulation. Désormais, ils devront directement modifier les clés de Registre pour les modifier.

À lire — Windows 11 : dites adieu à ces réglages indispensables, la prochaine mise à jour les supprime

Mauvaise nouvelle pour les fabricants de smartphones, l’Europe va imposer les batteries amovibles

Selon les experts, les gens se sont débarrassés d’environ 5,3 milliards de smartphones en 2022. Quelle proportion de ces appareils était encore réparable ? Il est impossible de le savoir ; ce qui est certain en revanche, c’est que tous ces déchets électroniques sont mauvais pour l’environnement. L’Union européenne souhaite promouvoir le développement durable et l’économie circulaire et légifère actuellement pour imposer de meilleures pratiques aux fabricants d’appareils électroniques. Les géants tels que Samsung et Apple sont tout spécialement visés. Ils devront très bientôt proposer des smartphones avec des batteries amovibles.

À lire — L’Europe va imposer les batteries amovibles sur les smartphones, nouveau coup dur pour Apple

Un autre très gros site de streaming ferme boutique, Soap2Day arrête de diffuser

Il ne se passe plus un jour sans que l’on n’apprenne la disparition d’un groupe de piratage de contenu ou la disparition d’une plateforme de partage illégal de séries et de films. Aujourd’hui, c’est Soap2Day, un site de streaming pirate cumulant plus de 100 millions de visiteurs mensuels, qui tire sa révérence. Encore un coup dur pour les amateurs de streaming gratuit de vidéos.

À lire — Le streaming de contenu piraté perd un autre grand nom, Soap2Day ferme définitivement