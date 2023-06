Tesla se vante de fabriquer une Model 3 en 45s, le groupe de rançonneurs dévoile les coordonnées de centaines de victimes, c’est le récap

Tesla ouvre un nouveau concept store en Chine et se vante d’assembler ses voitures en 45 secondes, un groupe de ransomware révèle les informations personnelles de ses victimes, c’est le récap.

Ce vendredi 16, on retiendra que non, vous n’avez pas besoin de refaire votre permis de toute urgence, c’est une arnaque. Et que non, vous n’avez pas besoin d’écrire cette lettre de licenciement vous-même, ChatGPT peut aussi le faire. Ce que vous pourriez faire, c’est aller visiter le nouveau concept store Tesla en Chine, le Giga Lab de Chengdu vous révélera la conception et la fabrication de la Model 3 dans le détail. On retiendra que la sécurité de nos données personnelles est plus que jamais en danger. Le groupe de rançonneurs Clop essaie de faire chanter les employés de grandes entreprises en Europe. Nous aurons une pensée aussi pour tous les objets connectés devenus incompatibles avec Google Assistant du jour au lendemain, et qui sont beaucoup moins utiles, du coup.

Tesla ouvre un Giga Lab en Chine et dévoile ses voitures dans le détail

Tesla est un géant mondial de l’automobile. Mais en Chine, ce n’est qu’un concurrent parmi d’autres. La compagnie texane aimerait s’imposer dans l’Empire du Milieu, mais BYD est dénominateur sur ses terres. Le showroom Tesla appelé Giga Lab ouvert à Chengdu doit convertir les clients chinois amateurs de design et de belle mécanique. Un guide affirme même que les robots des Giga Factory parviennent à assembler une voiture en 45 secondes. On demande à voir…

Des dizaines de personnes se retrouvent sur le Dark Web par surprise

Le groupe de rançongiciel Clop a une façon bien particulière de piéger ses victimes. Après avoir volé leurs informations en exploitant la faille d’un site d’échange de fichiers, ils publient leurs noms sur leur propre suite. L’heure des négociations est arrivée et l’objectif est d’arriver à un arrangement avant le délai imparti, faute de quoi…

Des milliers d’objets connectés ne comprennent plus les commandes vocales de Google Assistant

Google l’avait annoncé il y a un an, mais certains fabricants d’objets connectés n’ont pas écouté, ou ils ont oublié : l’API Conversational Actions n’est plus supportée. Les services et accessoires tirant parti de cette fonctionnalité dépréciée n’acceptent plus les commandes vocales. Google reste inflexible et incite les entreprises qui utilisaient cet outil à utiliser les App Actions d’Android. Pour certaines PME, c’est plus facile à dire qu’à faire.

