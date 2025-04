Tesla commence à jeter l’éponge en Chine face aux tarifs, ces deux modèles ne sont plus en vente

Elon Musk pensait peut-être échapper aux foudres de Trump… Erreur. Les tarifs douaniers viennent de clouer au sol les Model S et X en Chine. Gros plan sur un revers stratégique pour le géant de l’électrique, coincé entre deux présidents et deux continents.

Coup dur pour Tesla sur le marché chinois : la marque a suspendu les commandes des Model S et X, ses berlines haut de gamme. Raison officielle ? Les taxes d’importation chinoises, portées à 125 % en réponse aux mesures de Trump, rendent ces modèles, fabriqués aux États-Unis, trop coûteux. Seuls les Model 3 et Y, produits localement à Shanghai, échappent à l’hémorragie.

Une décision logique, mais symbolique. Les S et X ne représentent qu’une part marginale des ventes de Tesla en Chine. L’entreprise écoulera ses stocks existants, puis tirera un trait. En coulisses, c’est l’occasion pour Musk de tacler (encore) la politique commerciale de Trump, qu’il juge contre-productive.

Musk vs Trump : le clash des ego

« Dumb as a sack of bricks » (« plus bête qu’un sac de briques ») : c’est en ces termes qu’Elon Musk a taclé Peter Navarro, ex-conseiller commercial de Trump, après que ce dernier a critiqué sa dépendance aux importations. Le PDG de Tesla, pourtant proche de l’ancien président, multiplie les attaques contre sa stratégie tarifaire. Il partage même des vidéos d’économistes vantant le libre-échange… Un pied de nez à la doctrine « America First ».

Le problème ? Les pièces critiques, comme les terres rares, ne se trouvent pas sous le tapis de l’Oncle Sam. Résultat : fabriquer aux États-Unis coûte cher, et exporter devient mission impossible face aux taxes chinoises. Trump défend ses tarifs comme un moyen de réduire la dette, mais les économistes s’alarment : cette guerre commerciale pourrait plonger le pays en récession.

Tesla n’est pas la seule entreprise tech dans le collimateur. Apple, dont les iPhone sont assemblés en Chine, voit son action chuter de 20 % cette année. Un analyste estime même qu’un iPhone « made in USA » coûterait 3 500 dollars. Amazon et Meta, dépendants des produits et publicités chinoises, suent aussi à grosses gouttes.

En Europe, la donne est différente : l’UE prévoit d’importer plus de véhicules électriques chinois, menaçant directement Tesla et consorts. Un retour de bâton pour les constructeurs américains, coincés entre des coûts explosifs et une concurrence agressive.