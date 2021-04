Tesla augmente le prix des tuiles solaires Solar Roof

Tesla vient d'augmenter le prix de Solar Roof, le fameux toit solaire capable d'alimenter une maison avec de l'énergie renouvelable. Aux Etats-Unis, les utilisateurs reçoivent désormais des devis bien plus élevés pour l'installation d'un toit solaire sur leur maison. En Europe, le toit n'est pas encore disponible.

Depuis début 2020, Tesla commercialise aux Etats-Unis le Solar Roof, un toit composé de tuiles solaires. Accompagnées de deux PowerWall, des batteries rechargeables de grande dimension, ces tuiles permettent de produire de l’électricité renouvelable grâce à de l’énergie solaire. Tesla assure que le toit peut “alimenter votre foyer pendant des décennies”. Le Solar Roof est d'ailleurs garanti pendant une période de 25 ans.

Aux Etats-Unis, de nombreuses familles ont déjà investi dans un Solar Roof de Tesla au cours des derniers mois. Au 2ème trimestre 2020, les installations de Solar Roof ont triplé par rapport au premier trimestre. C'est notamment le cas en Californie où l'installation d'un toit complet se rentabilise en seulement 6 années. Durant l'année écoulée, le constructeur automobile a régulièrement adapté les prix affichés par les devis demandés sur son site web. En août dernier, Tesla a notamment baissé drastiquement les prix de l'installation des tuiles solaires.

Tesla améliore le calcul des devis du Solar Roof

D'après plusieurs témoignages collectés par nos confrères d'Electrek, Tesla fait désormais marche arrière. Le géant américain aurait fortement augmenté le prix du toit solaire affiché dans le configurateur en ligne de son site. D'après des utilisateurs, les prix affichés pour des devis identiques sont plus élevés depuis quelques jours. Les écarts de prix atteignent parfois les 20 000 dollars sur certains devis.

Comme le note le média, Tesla ne s'est pas contenté d'augmenter les prix. Le fabricant a rendu le processus de calcul d'un devis en fonction de la taille de la maison, et des spécificités du toit, plus précis. “La complexité du toit solaire est déterminée par le nombre de joints, de cheminées et d'autres caractéristiques de votre toit. Les toits complexes prennent plus de temps et de matériaux à installer que les simples toits, ce qui augmente le coût total. Une fois que vous passez une commande, notre équipe de conception utilisera un système d'imagerie à distance pour confirmer la complexité de votre toit” annonce Tesla. En fonction des résultats récupérés par l'imagerie, la marque se réserve le droit de réduire ou d'augmenter le tarif de l'installation.

En Europe, Tesla n'a pas encore commercialisé le Solar Roof. Le groupe d'Elon Musk avait pourtant promis de commercialiser le toit solaire dans le courant de l'année dernière. “Espérons plus tard cette année” expliquait récemment Elon Musk sur Twitter. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

